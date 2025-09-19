¡Gratis y fáciles de hacer! Pasos para crear stickers de WhatsApp con Gemini

Crear stickers para WhatsApp con la Inteligencia Artificial Gemini de Google es muy sencillo, pues con solo utilizar la herramienta Nano Banana de la IA y un prompt, podrás crear imágenes animadas y demás a partir de fotografías reales o capturas de pantalla en los diferentes celulares inteligentes.

Para poder crear y utilizar en tu aplicación de mensajería estas creaciones lo único que se debe hacer una vez creada la imagen, es descargar el mismo y una vez que esté en tu galería, elegir la opción de “crear sticker” en el menú de compartir dentro de cualquier conversación en WhatsApp.

Pasos completos para crear stickers de WhatsApp con Gemini de Google

Si bien es cierto que la fórmula antes mencionada parece ser muy sencilla, la realidad es que equivocarse en uno de los pasos puede significar que no se cree de manera correcta el sticker dentro de la aplicación de mensajería más utilizada en México.

Los pasos uno por uno son los siguientes:

Abre la herramienta de Gemini en el buscador de Google

Selecciona la imagen o fotografía que quieras hacer sticker

Una vez seleccionada deberás describir con precisión lo que quieres, por ejemplo: “convierte esta foto en un sticker para WhatsApp. Tiene que tener un estilo de caricatura y con un ramo de flores en la mano derecha”

Una vez contando con la imagen que más te gustó, deberás descargarla

Abre tu aplicación de WhatsApp y en cualquier conversación (puede ser contigo mismo), seleccionar la opción de “crear sticker” y listo

¿Cómo hacer un paquete de stickers con Gemini?

Más allá de los stickers que se pueden crear con la IA de Google , también se puede solicitar la creación de un paquete completo de estas imágenes que se suelen enviar en las conversaciones de la aplicación de mensajería.

Para crear este “pack” lo único que tienes que hacer es dirigirte al siguiente enlace , continuar con los procesos requeridos y una vez dentro de la aplicación, elegir las fotos que quieras modificar para enviarlas de manera divertida en tus conversaciones.

Link para crear stickers para WhatsApp en Gemini

Para poder ingresar a esta Inteligencia Artificial de Google en el apartado correcto, lo único que se tiene que hacer es darle click al siguiente enlace y listo, podrás entrar a una de las herramientas más avanzadas en cuanto a tecnología.

Será dentro de esta plataforma que en el apartado de “Imagen”, se podrá crear el sticker con los pasos antes enlistados.

Aplicaciones para descargar stickers

Algunas de las aplicaciones más utilizadas para la creación y descarga de stickers predeterminados, son Sticker.Iy, Sticker Maker, Sticker LNC y Sticker Maker Studio.

