Alexa, activa el modo Chivahermano; Amazon lanza la Echo pop del Rebaño Sagrado

Amazon y el Club Deportivo Guadalajara han unido fuerzas para crear una edición limitada de la Echo Pop , el altavoz inteligente que incorpora la esencia del Rebaño Sagrado.

Esta colaboración marca un hito al ser el primer dispositivo Echo pop diseñado en conjunto con una marca mexicana, además de ser el primero en lanzarse simultáneamente en México y Estados Unidos.

Un diseño moderno con toda la identidad rojiblanca

La Echo Pop Chivas es de edición limitada presenta un diseño exclusivo que rinde homenaje a los colores y el escudo del club.

Con acabados en rojo y blanco, este dispositivo busca conectar emocionalmente con los aficionados, permitiéndoles llevar la pasión por las Chivas a su hogar.

¿Lo mejor? Alexa tiene funciones exclusivas para los Chivahermanos

Alexa ha incorporado comandos especiales para enriquecer la experiencia del usuario. Al decir “Alexa, activa el modo Chivahermano ”, los aficionados podrán escuchar saludos grabados por jugadores, recibir actualizaciones del equipo y acceder a contenido exclusivo.

Además, es posible consultar horarios de partidos , ver juegos a través de Prime Video (para miembros Prime), escuchar la playlist oficial “La Casa de las Chivas” en Amazon Music y comprar productos oficiales directamente desde el dispositivo.

¿Cuánto cuesta la Alexa Edición Especial de Chivas?

La Echo Pop Chivas Edición Limitada estará disponible a partir del próximo miércoles 27 de agosto en México por mil 199.99 pesos a través de Amazon; no obstante, en las tiendas oficiales de Chivas ya está para pedir.

Si no vives en México, pero sí en Estados Unidos, se puede adquirir por 62 dólares en Amazon EUA.

Esta colaboración no solo celebra la identidad del club, sino que también representa un avance en la integración de la tecnología en la vida cotidiana de los aficionados. Con el Echo Pop Chivas, Amazon y Chivas ofrecen una experiencia única que combina pasión futbolera y tecnología de vanguardia.

