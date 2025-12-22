Bloqueos no se detendrán en vacaciones, hay calles cerradas hoy lunes en CDMX

Pese al comienzo de las vacaciones, la Ciudad de México (CDMX) no dejará de estar ajetreada hoy 22 de diciembre debido a los bloqueos por parte de manifestantes, sin mencionar los cierres en calles y avenidas.

Las alcaldías que serán más afectadas por las movilizaciones son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Entre las vialidades importantes que tendrán cierres están la caseta México-Cuernavaca y la carretera Picacho-Ajusco.

Integrantes de la CNTE bloquean la colonia Centro en CDMX

Calles cerradas en la CDMX por accidentes

Las autoridades de movilidad informan de un choque en el Eje 1 Poniente, a la altura de Paseo de la Reforma, por lo que piden a los conductores tener precauciones.

#PrecauciónVial por choque en el Eje 1 Poniente a la altura de Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/gWAt6THY6m — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 22, 2025

Marcha vecinal en defensa del agua "El Pozo de la Resistencia"

A las 13:00 horas, la asamblea vecinal en defensa del Agua "El Pozo de la Resistencia" realizará una marcha de la estación del Metrobús El Caminero de la Línea 1, rumbo a la caseta México-Cuernavaca . Protestan en contra del despojo, la escasez de agua y la destrucción ambiental perpetrada.

Sindicato de trabajadores de la UAM

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM se manifestará en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco No.200, colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan, en exigencia de un 30% de incremento salarial y un20% de aumento al tabulador

Otros bloqueos en la CDMX este lunes

A las 12:00 horas, extrabajadores de la extinta ruta 100 protestarán en el Jardín San Miguel, que se encuentra en José María Izazaga No.140, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Solicitan el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso, acuerdo políticos, ISSSTE e indemnización para viudas.

A las 10:00 de la mañana trabajadores de limpieza se manifestarán en las oficinas de la representación poniente ISSSTE, circuito Interior Maestro José Vasconcelos N.221, colonia San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, ya que solicitan el pago de haberes y un trato laboral digno.

