¡Venom existe! Encuentran supuesto meteorito con vida “espacial” en Panamá

En los últimos días un usuario de la plataforma TikTok se comenzó a hacer tendencia mundial, esto luego de que compartiera imágenes y videos de un meteorito al que le comenzó a salir “vida” luego de que cayera de lleno en el patio trasero de su casa ubicada Panamá.

Fue el usuario identificado como Kinpanama en la plataforma de TikTok, el cual comenzó a publicar una serie de videos en los que se muestran como este extraño ser ya apodado como “Venom”, comenzó a crecer, cambiar de color y moverse sobre la roca que supuestamente llegó a nuestro planeta desde el espacio exterior.

¿Qué se sabe sobre el meteorito con vida que cayó en Panamá?

De acuerdo con la información que ha ido compartiendo el mismo usuario de la plataforma, el meteorito cayó en su casa ubicada en el corregimiento de Pedregal, Panamá. Tras varios días de tener la roca en su poder ésta comenzó a formar una especie de hongo en una de sus caras, lo cual comenzó a alertar a la persona en cuestión.

En varios de sus videos compartidos, se asegura que este “ser misterioso” crece drásticamente una vez que tiene contacto directo con la luz del sol, además de que se informó que no necesita alimento ni oxígeno para poder continuar su vida.

Incluso, se puede apreciar cómo el usuario Kinpanama resguarda esta roca y su extraño ser “con vida” en una caja fuerte metálica, esto con la finalidad de evitar que siga creciendo y pueda representar un importante daño para su salud.

¿Qué ha pasado con el meteorito?

Tras una serie de videos compartidos, el usuario dio a conocer que ha entregado varias muestras a “entidades” que lo han contactado en anonimato, esto con la finalidad de realizar los análisis correspondientes.

Hoy llegan unas personas que me contactaron y parece que son especialistas en esto -señaló Kinpanama en uno de sus videos publicados el pasado 13 de septiembre de este mismo 2025.

¿Qué dicen los expertos sobre el hallazgo de Kinpanama?

A pesar de lo viral que se ha hecho el caso sobre la supuesta criatura que comenzó a crecer en el meteorito que cayó en Panamá, científicos han señalado que esto se podría tratar de un hongo conocido como “Clathrus archeri”, el cual se forma sobre materia orgánica y se puede expandir en forma de brazos o tentáculos.

Pese a ello, es importante señalar que hasta el momento no se conoce un estudio oficial y avalado por autoridades sobre el descubrimiento del usuario de las redes sociales antes mencionado.

NASA encontró indicios de vida en Marte

Vale la pena mencionar que estos videos surgen en el marco del anuncio de la NASA sobre el descubrimiento de indicios de vida en Marte. De acuerdo con las autoridades espaciales de Estados Unidos, en ese planeta se encontraron microorganismos que podrían dar más pistas sobre lo que le ocurrió al “gigante rojo” hace miles de años.

