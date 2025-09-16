¡Al estilo Snapchat! Así funciona “tomas”, la nueva herramienta de Instagram para compartir contenido

Después de estar por más de un año en desarrollo la plataforma de Instagram por fin lanzó su nueva herramienta conocida como “Peek” o “tomas”, la cual ayudará a las y los usuarios a compartir momentos al instante sin la necesidad de editarlos y con duración de “un solo clic”.

Fue a través de la última actualización que esta red social de Meta informó que ya se puede utilizar la nueva función, la cual permitirá a las y los usuarios compartir fotos en tiempo real con sus personas preferidas y las cuales, podrán ser seleccionadas en la misma app.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram?

Las funciones de esta nueva herramienta de Instagram son las siguientes:

Opción de elegir quién puede ver la foto compartida

Envíos al instante sin edición y sin límite de compartidas

La foto desaparece una vez que haya sido vista

Es importante señalar que esta nueva función no permitirá subir fotos desde la galería, por lo cual para poderlas compartir como “tomas” se necesitará utilizar forzosamente la aplicación de Instagram.

¿Cómo obtener la nueva función de Instagram en mi celular?

Como bien se mencionó anteriormente, fue gracias a la nueva actualización de la red social que se anunció el lanzamiento global de “Peek” o “tomas”, herramienta a la cual podrás ingresar siguiente los siguientes pasos:

Ingresa a la aplicación de Meta

Dirígete a la pestaña de conversaciones o chats

En la parte superior derecha, selecciona el ícono con el logo de Instagram

Haz clic en el botón de la cámara y listo, tu foto será compartida en “tomas”

Instagram alertará a usuarios sobre capturas de pantalla

Más allá de la nueva actualización que llegó a esta red social, es importante mencionar que se dio a conocer que los desarrolladores de Meta están buscando añadir un botón de alerta sobre las capturas de pantalla, esto con fines de otorgar una mayor seguridad a las y los usuarios.

De acuerdo con información que ha surgido sobre la próxima actualización de Instagram , ahora los usuarios podrán conocer directamente quiénes fueron las personas que hicieron captura a alguno de sus contenidos publicados.

Nuevas actualizaciones de Instagram

A pesar de la información sobre una posible alerta por capturas de pantalla en Instagram, es importante señalar que aún no se da a conocer la fecha en la cual podría llegar esta nueva función a la plataforma.

