LEGO lanza set dedicado al Día de Muertos y este es su precio

El Día de Muertos es una de las celebraciones más destacadas de México y de las más llamativas a nivel internacional, es por ello que diversas marcas la aprovechan para hacer ediciones especiales de sus productos. Recientemente LEGO sorprendió con un lanzamiento dedicado a esta fecha y ha causado furor entre los fanáticos.

El set de construcción Altar de Muertos es una impresionante pieza de decoración llena de símbolos que forman parte de la celebración, por ejemplo las flores, veladoras, y alimentos en la ofrenda.

¿En dónde comprar el set de LEGO?

De acuerdo con LEGO, este set de edición especial puede conseguirse tanto en tiendas físicas como en la página web . La venta del producto comenzó en septiembre con el objetivo de que los fanáticos puedan terminarla a tiempo y colocarla en su propia ofrenda como decoración.

¿Cuál es el precio del set de Día de Muertos?

El set de Día de Muertos tiene un precio de 349 pesos y contiene 231 piezas que conforman el altar. De un lado puede apreciarse una calavera y del otro una enorme ofrenda, que suelen poner las familias mexicanas cada 1 y 2 de noviembre en honor a sus seres queridos fallecidos.

LEGO Día de Muertos tiene restricciones en la edad

Debido a que sus piezas son pequeñas, el set de construcción es un estupendo regalo para niños y niñas a partir de 9 años, así como para entusiastas de LEGO . El altar mide aproximadamente 9 cm de altura, 8 cm de anchura y 10 cm de profundidad. Se recomienda que los padres estén presentes cada vez que los menores de edad lo construyan.

