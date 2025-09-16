Los peligros a los que se enfrentan los menores cuando juegan a Roblox

Una familia estadounidense presentó una demanda contra Roblox y Discord, a quienes responsabiliza por el suicidio de su hijo de 15 años. El adolescente se quitó la vida en abril de 2024, después de ser víctima de grooming, informó The New York Times.

Ambas plataformas están acusadas, ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, de negligencia en la protección de menores, argumentando que el diseño y los protocolos de seguridad permitieron o facilitaron la actuación del agresor.

¿Qué le pasó a Ethan Dallas al jugar Roblox?

Ethan, el joven fallecido, utilizaba Roblox desde 2015. Allí conoció a “Nate”, quien aparentaba ser un menor, pero en realidad era Timothy, un hombre de 37 años con antecedentes por posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores.

Ethan era autista y comenzó a jugar Roblox a los siete años, sus padres habían activado controles parentales en su cuenta para limitar tiempo y amistades.

Sin embargo, de acuerdo con NYT, “Nate” fue enseñándole a desactivar esas barreras, trasladó las conversaciones a la aplicación Discord –un chat para videojuegos– y, a través de amenazas, consiguió que Ethan enviara fotos explícitas.

Este suceso desencadenó en el adolescente ataques de ira, que obligaron a sus padres a internarlo en un centro de tratamiento durante un año. En diciembre de 2023, el adolescente le contó lo ocurrido a su madre, quien enseguida contactó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Cuatro meses después, en abril de 2024, Ethan se quitó la vida.

Pronunciamiento de Roblox y Discord

En un comunicado enviado a The New York Times, un portavoz de Roblox aseguró que están “profundamente entristecidos por esta pérdida trágica e inimaginable” y que están trabajando en nuevas características de seguridad y cooperando con las autoridades.

Asimismo anunció varias medidas destinadas a reducir la exposición de los menores a contenidos y comportamientos inapropiados, que incluye la verificación de la edad para acceder a las funciones de comunicación.

Mientras que Discord aseguró que está “profundamente comprometido con la seguridad” y que utilizan “tecnología avanzada y equipos de seguridad capacitados para encontrar y eliminar de manera proactiva” el contenido que viola sus políticas.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea y un sistema para crear videojuegos desarrollada por Roblox Corporation. Permite a los usuarios tanto jugar juegos creados por otros como crear sus propios juegos o “experiencias”.

Las generaciones más recientes, en particular la generación Alfa —nacida entre 2010 y 2024-2025—, han desarrollado nuevas formas de socialización. Para estos nativos digitales, los videojuegos altamente interactivos desempeñan un papel fundamental en la construcción de sus relaciones. Uno de los entornos más populares y con mayor nivel de interacción entre estos jóvenes es Roblox.

