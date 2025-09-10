¡Histórico! Científicos de la NASA encuentran indicios de vida en Marte

Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), dieron a conocer que la misión del Rover Perseverance encontró indicios de vida en la superficie de Marte , esto durante una exploración en el área conocida como Valle Neretva.

De acuerdo con lo señalado por los expertos de la NASA, durante la exploración se encontró materia orgánica en los objetivos que recibieron los nombres de “Cataratas de Chevaya”, “Templo de Apolo” y “Praderas de Walhalla”.

¿Cómo fue el descubrimiento del Perseverance de la NASA en Marte?

El hallazgo de estos indicios de vida en Marte se logró gracias al vehículo de exploración Perseverance, el cual se encargó de recabar muestras en el cráter Jezero, zona en la cual hace miles de millones de años “hubo un gran lago y sistema fluvial”.

Se dio a conocer que el Rover se encargó de examinar los brotes o afloramientos de la formación llamada Bright Angel, la cual se compone por enormes rocas de arcilla, así como por conglomerados formados por los depósitos de agua en la zona.

La muestra recabada por el Perseverance quedó resguardada en una cápsula sobre la superficie del cráter antes mencionado, esto mientras se espera el lanzamiento de una nueva misión robótica que pueda traerla de vuelta a la Tierra para un estudio más detallado.

After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/0BAO1dhMG8 pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

¿Qué tipo de vida se encontró en Marte?

De acuerdo con la información que dio a conocer la misma NASA , los investigadores y científicos encargados de la misión encontraron materia orgánica como el carbono, lo cual hace pensar en los indicios de vida en el planeta Marte.

A grandes rasgos la materia que se encontró es de grado microbiano, sin embargo aún se está a la espera de más análisis y estudios debido a que los minerales que se detectaron también pudieron haberse formado por procesos no biológicos.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados del descubrimiento del Rover?

Los resultados completos y generales sobre el hallazgo en el gran planeta rojo, se darán a conocer una vez que las muestras recabadas por el Rover sean analizadas en la Tierra por los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Es por ello que aún podrían faltar semanas y hasta meses, para conocer todos los resultados de los análisis científicos de la NASA .

La evolución de Marte con el paso de los años

De acuerdo con los estudios e investigaciones de astronomía realizados por la misma NASA y otras entidades internacionales, Marte pasó de ser un planeta cálido, con ríos y posibles cuerpos enormes de agua, a ser uno frío, seco y desolado.

Se dio a conocer que las condiciones actuales del planeta rojo se dio tras la pérdida de su atmósfera, la cual se agotó por las radiaciones solares hace miles de millones de años.

