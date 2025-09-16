Lista de peculiares lugares de países para visitar este otoño; uno es en México

El otoño en el hemisferio norte comienza el 22 de septiembre de 2025 con el equinoccio de otoño, un evento astronómico que ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste, igualando la duración del día y la noche. Esta fecha puede variar ligeramente de un año a otro.

Con la llegada de esta nueva estación, el entorno comienza a transformarse de manera notable: las hojas de los árboles adquieren una tonalidad marrón y el aire se vuelve más fresco. Por todo esto, el otoño se consolida como una de las épocas más queridas, regalándonos paisajes inolvidables en distintas partes del mundo.

La temperatura entre cálida y fría, hacen para muchos, la mejor época para viajar. México tiene varios destinos ideales para visitar.

Destinos internacionales para visitar en otoño 2025

Nueva York, Estados Unidos

Vancouver, Canadá

Munich, Alemania

Edimburgo, Escocia

Brujas, Bélgica

Kioto, Japón

Lista de lugares en México para visitar en otoño 2025

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Valle de Bravo, Estado de México

San Miguel de Allende, Guanajuato

Sierra de Arteaga, Coahuila

Desierto de Wirikuta, San Luis Potosí

