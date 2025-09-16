¡El fin de los Labubus! Así es la colección de Chucky de Pop Mart

Cada vez es más común que la gente coleccione muñecos y como ya se acerca Día de Muertos y Halloween, en Pop Mart lanzaron las “ Chucky Franchise Series Figures” que combina el universo del terror con la cultura toy design y aquí te contamos todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo.

Pop Mart lanza coleccionables de Chucky

La serie está compuesta por 10 figuras distintas que muestran a Chucky, Tiffany su novia y Glen, su hijo en diferentes facetas. Miden entre 7 y 10 centímetros y vienen en un packaging inspirado en la caja original de la saga Child’s Play.

Además, hay una figura muy rara con probabilidad de aparecer 1 entre 108, por lo que su valor en el mercado es altísimo.

Precio de los coleccionables de Chucky

Cada una de las figuras tiene un precio de 19.00 dólares, es decir alrededor de 499 pesos. Se pueden adquirir individuales o en un paquete con 9 cajas sorpresa, Chucky está en versión:

Show time Chucky

Stroller Chucky

Good Guy Doll

Graveyard Chucky

Flame Chucky

Delivery Box Chucky

Chucky and Andy

Bride Tiffany

Seed of Chucky Glen

Secret Edition

¿Dónde comprar los coleccionables de Chucky?

Los coleccionables solo están a la venta en la tienda en línea Pop Mart; sin embargo, no están disponibles en México pero podrás buscarlos en otras tiendas en línea como Amazon o Mercado Libre.

Datos que no sabías de Chucky

La primera aparición de Chucky

Algunos creen que la figura está inspirada en Robert The Doll.

Chucky fue un fenómeno cultural de los 90.

Algunos fans creen que Chucky vive en el mismo universo que Halloween, Pesadilla en la Calle del Infierno y Viernes 13.

La nueva versión de Chucky es mas letal pues podrá controlar aparatos electrónicos para crear más caos.



