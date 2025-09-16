Stanley lanza termos con temática de Día de Muertos

Con el objetivo de rendir honor a la cultura mexicana y a una de las celebraciones más importantes para el país, Stanley lanzó una colección especial dedicada al Día de Muertos , la cual ya está disponible desde este 16 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patrias.

De esta manera, Stanley apuesta por los clientes mexicanos, quienes sienten un gran aprecio por el Día de Muertos, fecha en que se recuerda a las personas que ya no se encuentran entre nosotros.

¿Cómo es la edición de Día de Muertos de Stanley?

Esta colección limitada incluye sus productos Quencher y vaso térmico, que están disponibles en Midnight Cattrina y Sunrise Catrina. Sus colores negro y rosa mexicano son característicos del Día de Muertos.

¿Cuál es el precio de los termos Stanley?

Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler Sunrise Catrina – 887 ML: $1,299.

Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler Sunrise Catrina – 591 ML: $1,099

Stanley Quuencher Flowstate Tumbler Midnight Catrina- 591 ML: $1099 pesos

Stacking Beer Pint Sunrise Catrina – 473 ML: $899.00 pesos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stanley Mexico (@stanley1913_mexico)

¿Cómo comprar los termos?

La nueva colección está disponible a través de la página oficial de Stanley 1913 y los pedidos pueden ser enviados al domicilio o bien, recogerse en los establecimientos. En caso de que quieras que te llegue a la puerta de tu casa, se realizará un cobro extra.

