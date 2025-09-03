La magia del Día de Muertos llega con estos nuevos vestuarios de Barbie y Ken

La marca Mattel se ha unido a una de las tradiciones más importantes de México, el Día de Muertos y este 2025 anunció el lanzamiento de la Barbie y Ken como adelita; están padrísimos así que no te puedes quedar sin tu pareja favorita.

Mattel lanza Barbie edición Día de Muertos 2025

La muñeca Barbie porta un vestido largo color claro parecido al lino o manta adornado con volados en capas, listones rosa mexicano y naranja como el cempasúchil.

En su cabello tiene una corona dorada con flores de cempasúchil. En cuanto al maquillaje, está inspirado en las calaveritas de azúcar, tiene corazones dorados en la frente y detalles que reflejan la cultura y tradición del Día de Muertos.

Así luce el Ken edición Día de Muertos

El Ken rinde homenaje a la figura del charro mexicano portando un sombrero, chaleco, pantalón y botas en tonos oscuros con vivos dorados para darle un toque elegante al conjunto.

La camisa es color crema de lino y tiene bordados de flores de cempasúchil en las mangas y cuello, además porta un moño rosa mexicano y un cinturón con hebilla gruesa. También tiene un maquillaje inspirado en las calaveritas de azúcar.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la Barbie y Ken edición Día de Muertos 2025?

Esta colección de Mattel inspirada en el Día de Muertos se puede comprar en tiendas departamentales como Palacio de Hierro y tiene un precio de 2 mil 099 pesos cada muñeco.

Esta edición de Barbie y Ken no solo es de colección pues también puedes ponerlos como adornos en al altar de muertos.

Día de Muertos, una tradición que privilegia el recuerdo sobre el olvido

Durante la época prehispánica cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta para guiarlo en su recorrido al Mictlán.

El Día de Muertos implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos que regresan a casa para convivir con sus familiares y nutriste de la esencia del alimento que les ofrecen en sus altares.

La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre.

