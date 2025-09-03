inklusion.png Sitio accesible
John Milton, el Caballero de la Hipnosis sufre asalto en Culiacán, Sinaloa

A través de redes sociales, el hipnotizador agradeció las muestras de cariño, apoyo y preocupación tras haber sido víctima de robo en la carretera Culiacán-El Dorado.

Roban al hipnotizador John Milton
Escrito por: Itandehui Cervantes

El hipnotista John Milton fue víctima de un asalto cuando circulaba por la carretera Culiacán-El Dorado, según reportes de medios locales, los agresores lo amenazaron para quitarle su vehículo y todas sus pertenencias.

¿Qué se sabe sobre el asalto a John Milton?

A través de sus redes sociales, John Milton informó que se encuentra bien y sin ninguna lesión luego de que le robaran su camioneta. Agradeció el apoyo de todas las personas y los mensajes de cariño que ha recibido pues eso recuerda la fuerza de la comunidad que lo acompaña en cada paso.

En su cuenta de Facebook realizó un en vivo en el que dijo que va a tener que parar la gira que tenía planeada y lo único que quiere es recuperar los documentos que venían en sus maletas como su pasaporte, visas y boletos de avión.

Indicó que lo encañonaron para quitarle la camioneta, y pudieron haberle quitado la vida, pero agradece que no haya sido así, pues lo material se puede recuperar y afortunadamente no se perdió la vida de nadie.

Creo en la bondad de las personas, sé que hay gente buena en Sinaloa, en México, y si voy a regresar

-comentó John Milton.

UNAM revela si la hipnosis sirve como terapia para ayudar a la salud mental
¿Quién es John Milton?

John Milton nació el 9 de diciembre en Santiago de Chile y es un hipnólogo reconocido a nivel mundial por su trayectoria de más de 30 años.

Durante su carrera universitaria comprendió el enorme impacto de la hipnosis y decidió continuar con el legado de su padre e inició su trayectoria como “la nueva imagen del hipnotismo”.

Se le conoce como el Caballero de la Hipnosis y a lo largo de su trayectoria ha apoyado vía hipnosis a cantantes, políticos, deportistas de alto rendimiento, futbolistas mexicanos y de otras nacionalidades.

¿Qué estudió John Milton?

John Milton tiene estudios en distintas ramas médicas y clínicas de la salud mental. Cuenta con maestría en Hipnoterapia Clínica Aplicada, en Programación Neuro-Lingüística y en Hipnosis Clínica, además tiene un doctorado en Hipnosis Clínica Aplicada.

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx