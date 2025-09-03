John Milton, el Caballero de la Hipnosis sufre asalto en Culiacán, Sinaloa

El hipnotista John Milton fue víctima de un asalto cuando circulaba por la carretera Culiacán-El Dorado, según reportes de medios locales, los agresores lo amenazaron para quitarle su vehículo y todas sus pertenencias.

¿Qué se sabe sobre el asalto a John Milton?

A través de sus redes sociales, John Milton informó que se encuentra bien y sin ninguna lesión luego de que le robaran su camioneta. Agradeció el apoyo de todas las personas y los mensajes de cariño que ha recibido pues eso recuerda la fuerza de la comunidad que lo acompaña en cada paso.

🙏💙 Gracias por su apoyo y preocupación

Queremos aclarar que John Milton se encuentra bien y sin ninguna lesión. Lamentablemente, fue víctima del robo de su camioneta, pero ya está a salvo.

Sabemos que circulan versiones falsas sobre lo ocurrido, por eso les pedimos informarse… pic.twitter.com/UbSonqh0ET — JOHN MILTON OFICIAL (@JOHNMILTON7) September 3, 2025

En su cuenta de Facebook realizó un en vivo en el que dijo que va a tener que parar la gira que tenía planeada y lo único que quiere es recuperar los documentos que venían en sus maletas como su pasaporte, visas y boletos de avión.

Indicó que lo encañonaron para quitarle la camioneta, y pudieron haberle quitado la vida, pero agradece que no haya sido así, pues lo material se puede recuperar y afortunadamente no se perdió la vida de nadie.

Creo en la bondad de las personas, sé que hay gente buena en Sinaloa, en México, y si voy a regresar -comentó John Milton.

¿Quién es John Milton?

John Milton nació el 9 de diciembre en Santiago de Chile y es un hipnólogo reconocido a nivel mundial por su trayectoria de más de 30 años.

Durante su carrera universitaria comprendió el enorme impacto de la hipnosis y decidió continuar con el legado de su padre e inició su trayectoria como “la nueva imagen del hipnotismo”.

Se le conoce como el Caballero de la Hipnosis y a lo largo de su trayectoria ha apoyado vía hipnosis a cantantes, políticos, deportistas de alto rendimiento, futbolistas mexicanos y de otras nacionalidades.

¿Qué estudió John Milton?

John Milton tiene estudios en distintas ramas médicas y clínicas de la salud mental. Cuenta con maestría en Hipnoterapia Clínica Aplicada, en Programación Neuro-Lingüística y en Hipnosis Clínica, además tiene un doctorado en Hipnosis Clínica Aplicada.

