Renata Zarazúa cae eliminada del US Open ante Diane Parry

En un intenso compromiso la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada de la segunda ronda del US Open ante la francesa Diane Parry, la cual llevó al máximo a la originaria de la Ciudad de México (CDMX) con el llevarla hasta la muerte súbita del cotejo que se llevó a cabo este jueves 28 de agosto.

El compromiso entre la mexicana y la francesa tuvo una duración de más de 2 horas y media, esto debido a que las tenistas llevaron hasta la muerte súbita la definición del cotejo que definió el avance a la tercera ronda del compromiso.

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara [VIDEO] El conjunto mexicano regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentar a la selección de Ecuador; conoce todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo quedaron los sets del juego Renata Zarazúa vs Diane Parry?

El juego entre Renata Zarazúa y Diane Parry estuvo lleno de intensidad desde el primer set, pues en un inicio parecía que la mexicana iba a sufrir ante la número 107 en el ranking WTA gracias a que el primer juego lo perdió un amplio marcador de 6-2.

Sin embargo y con el inicio del segundo set, la originaria de la Ciudad de México (CDMX) logró recuperarse para “pagarle con la misma moneda” a la francesa, pues el juego terminó de igual forma con un puntaje de 6-2 en favor de la azteca.

Fue en el tercer set donde todo se alargó al máximo, pues tanto Renata como Diane estaban a un solo juego de poder avanzar a la próxima ronda del US Open 2025, uno de los más importantes del Grand Slam.

Las puntuaciones finales quedaron 6-2, 2-6 y 7-6 con lo cual el pase fue para la francesa Diane Parry.

Así fue el histórico triunfo de Renata Zarazúa contra una top 10 del ranking mundial

Fue el pasado martes 26 de agosto que Renata Zarazúa hizo historia para el deporte mexicano, pues logró una histórica victoria ante la norteamericana Madison Keys del top 10 del ranking mundial para avanzar a la segunda ronda del US Open.

La mexicana logró un histórico marcador de 6-7, 7-6 y 7-5 ante su rival con lo cual, se convirtió en la primera tenista mexicana en avanzar a la segunda de este torneo del Grand Slam.

Logros históricos de Renata Zarazúa en tenis

Más allá de la histórica victoria que logró la mexicana en el US Open, es importante señalar que la capitalina también puede presumir contar cuatro títulos del circuito ITF, además de que ha participado en un total de ocho Grand Slam.

La azteca disputó torneos como el Roland Garros del 2020 en el que avanzó a segunda ronda, además de que en 2024 logró disputar de forma consecutiva el Australian Open, Wimbledon, US Open, así como el mismo Abierto de Francia.

¿Cuándo es la tercera ronda del US Open?

Vale la pena mencionar que la tercera ronda del US Open dará inicio el próximo viernes 29 de agosto esto con los horarios aún por confirmar debido a los compromisos que aún están por llevarse a cabo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.