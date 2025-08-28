Frases para celebrar el Día del Abuelo hoy 28 de agosto

En México hoy jueves 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo con el objetivo de reconocer su trabajo y sabiduría y en adn40 te compartimos algunas frases para que felicites a tus abuelitos y les hagas saber lo mucho que los quieres y lo importantes que son en tu vida.

Frases para celebrar el Día del Abuelo

Así que si tienes abuelitos , es tu oportunidad de enviarles un mensaje de cariño hoy en su día:

“Abuelo, gracias por ser mi guía y mi ejemplo a seguir. Te amo.”

“Feliz Día del Abuelo, abuelo querido. Eres el mejor del mundo.”

“Abuelo, eres mi héroe y mi mejor amigo. Gracias por todo.”

“Te quiero mucho, abuelo. Eres la persona más especial de mi vida.”

“Abuelo, gracias por enseñarme el valor de la familia y la tradición.”

“Eres el abuelo más sabio y amoroso que conozco. Feliz Día del Abuelo.”

“Abuelo, eres mi conexión con el pasado y mi inspiración para el futuro.”

“Gracias por ser mi abuelo, mi amigo y mi confidente. Te amo.”

“Abuelo, eres el mejor narrador de historias que conozco. Gracias por compartir tus experiencias conmigo.”

“Feliz Día del Abuelo, abuelo querido. Espero que tengas un día lleno de amor y felicidad.”

¿Por qué el 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo?

Desde 1983, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas el 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo con el fin de enaltecer la vida, su legado y sus deseos.

En cada país se celebra el Día del Abuelo en diferente fecha:

Argentina: 26 de julio

Brasil: 26 de julio

Canadá: Segundo domingo de septiembre de cada año

Chile: 1 de octubre y 15 de octubre

Colombia: Cuarto domingo de agosto

Costa Rica: 1 de octubre

Ecuador: 31 de octubre

Estados Unidos: primer domingo posterior al Día del Trabajo

España: 26 de julio

Guatemala: 26 de julio

Francia: primer domingo de marzo

Honduras: 26 de julio

Italia: 2 de octubre

Envejecimiento en México

Se tiene previsto que el envejecimiento poblacional será una de las transformaciones sociales más significativas, pues para 2050 cerca del 30% de la población mexicana tendrá 65 años o más. Por ello, es importante cuidarse para poder vivir une vejez plena.

