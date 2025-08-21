Adelantan colaboración de Bad Bunny con Adidas; así son los tenis del cantante

Bad Bunny volvió a realizar una colaboración con Adidas para crear una colección de tenis que te van a colar la cabeza. En redes sociales ya pudimos echar un vistazo a algunas de las más de 150 piezas que incluyen tenis, sandalias, botas entre otras cosas.

Si eres fan del Conejo Malo, ya sabrás que las colaboraciones con Adidas no son nuevas y sí resultan ser un rotundo éxito. Te contamos los detalles y te mostraros un adelanto para que vayas eligiendo tu modelo favorito.

Bad Bunny presume su nueva colaboración con Adidas

Bad Bunny no podía esperar más y ya reveló un vistazo de lo que se viene con su nueva colaboración con Adidas. En redes sociales pudimos ver un adelanto que revela algunos de los modelos que estarán disponibles muy pronto.

El Conejo Malo es fan de los tenis Adidas y ha realizado con la marca al menos 31 colaboraciones. En algunas ocasiones, el cantante puertorriqueño ha participado de forma activa en el diseño de las piezas. Algunos ejemplos son: adidas x Bad Bunny Forum Powerphase ‘Catch and Throw’, adidas x Bad Bunny Response CL, adidas x Bad Bunny Campus ‘Cloud White’, colaboraciones que el famoso realizó con Adidas entre 2021 y 2022.

En esta ocasión, podemos notar que las piezas que forman parte de esta nueva colaboración llevan impreso su personalidad, el color y ritmo del exitoso ganador de varios Premios Grammy Latino. Aquí te dejamos una probadita para que elijas tus piezas favoritas.

Precio de los tenis Adidas de Bad Bunny en México

Los precios de los tenis de la nueva colaboración de Bad Bunny con Adidas no se han revelado; sin embargo, podemos imaginar que los precios serán similares a los de sus anteriores colecciones.

Los precios podrían oscilar entre los $1,500 pesos y $3,000 pesos en México.

¿Quién es Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, nació en San Juan, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994. Inició su carrera en YouTube, donde subió sus primeras canciones que comenzaron a sonar en las fiestas.

Saltó a la fama en 2016, con su primer éxito ‘Diles’, que llamó la atención de un productor DJ, Luian, quien le contrató para su sello discográfico Hear This Music. Este 25 de septiembre podría sumar un Premio Juventud a su lista de reconocimientos en los que se incluyen 4 premios Grammy Latino, cinco Premios Billboard Latino, al menos un Premio Billboard Music Award.

Otros famosos con los que ha colaborado Adidas

Adidas es una de las marcas que han realizado más colaboraciones exitosas en la historia de la moda. Además de Bad Bunny, la marca deportiva ha colaborado con famosos como: Pharrel Williams, Silas Baxter Neal, Dennis Busenitz, entre otros.

¿Estás listo para estrenar tus nuevos tenis Adidas diseñados por el mismísimo Bad Bunny?

