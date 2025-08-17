inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

Alana Flores vs Gala Montes: Hora exacta de la pelea y resultados de Supernova

Se acabó la espera, hoy es Supernova y por fin tendremos la pelea de Alan Flores vs Gala Montes, además de una cartelera llena de grandes enfrentamientos.

Alana vs Gala Montes hora en Supernova
X: @Supernovaboxing
Actualizado el 17 agosto 2025 15:19hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El evento de Supernova Strikers ha sido un éxito y su primera edición en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) ha logrado agotar las entradas. Con esto, te contamos la hora, los resultados y los detalles del evento, sobre todo de la pelea estelar entre Alana Flores vs Gala Montes.

Supernova acaba de reunir a youtubers, influencers y creadores de contenido para una velada sin precedentes en territorio azteca, en donde, además, han incorporado a grandes artistas que se presentarán entre cada una de las peleas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Hora de la pelea de Alana Flores vs Gala Montes

Como dijimos, esta es la pelea más esperada de toda la noche y claro, será el evento estelar de la noche, por lo que tendremos que esperar bastante para ello:

  • Alana Flores vs Gala Montes
  • Hora de la pelea: 22:30 horas

Recordemos que el evento comienza a las 18:00 horas y que será completamente gratuito a través de la plataforma de streaming de DAZN, así como por las redes sociales oficiales de Supernovaboxing en twitch, youtube, facebook y tik tok.

Horarios y cartelera completa de Supernova 2025

Y si solo hay una o dos peleas en específico que te interesan ver, o incluso solo la presentación de algún artista, la organización de Supernova compartió los horarios oficiales de la noche:

  • 18:00 horas: Inicia Supernova Strikers
  • 18:15 horas: Presentación de Alan Arrieta
  • 18:30 horas: 1ra pelea: Luis “Pride” vs Shelao
  • 19:00 horas: Presentación de Xavi
  • 19:30 horas: 2da pelea: Mercedes Roa vs Milica
  • 20:00 horas: Presentación de Christian Nodal
  • 20:30 horas: 3ra pelea: Westcol vs Mario Bautista
  • 21:00 horas: Presentación de Gabito Ballesteros
  • 21:30 horas: 4ta pelea: Franco Escamilla vs Escorpión Dorado
  • 22:00 horas: Presentación de María Becerra
  • 22:30 horas: 5ta pelea: Alana Flores vs Gala Montes

El evento ha causado una enorme expectativa considerando los millones de seguidores que tiene cada influencer, por lo que Supernova podría marcar un precedente en este tipo de eventos.

Resultados de Supernova Strikers 2025

El evento comienza a las 18:00 horas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Streaming
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Marco Antonio Campuzano

marco.campuzano@tvazteca.com.mx

LO MÁS VISTO

Herly RG MasterChef.jpg

Herly reveló la verdad sobre su amistad con la jueza de hierro de MasterChef: “Nunca escondí que me llevo bien con Zahie”

Es Tendencia
televisión Hisense A65N

Rematan televisión Hisense A65N por el Amazon Prime Day; características y precio

Es Tendencia
set_cocina_ninja_mexico_2025_portada.jpg

Descuento de 1,500 pesos; rematan set de cocina Ninja por Amazon Prime Day

Es Tendencia
Pantalla LG 55 Pulgadas 4K Ultra HD Walmart

Walmart remata pantalla LG 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QNED con 10% de descuento y meses sin intereses

Es Tendencia
Katy Perry y niña mexicana

VIDEO: Momento en que Katy Perry anima a una niña a decir “fuerte y orgullosa” que es mexicana

Es Tendencia
Elektra busca influencers

El Tío Richie te está buscando: Elektra ofrece 50 mil pesos mensuales para influencers que quieran salir en VLA

Es Tendencia