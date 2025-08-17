Alana Flores vs Gala Montes: Hora exacta de la pelea y resultados de Supernova
Se acabó la espera, hoy es Supernova y por fin tendremos la pelea de Alan Flores vs Gala Montes, además de una cartelera llena de grandes enfrentamientos.
El evento de Supernova Strikers ha sido un éxito y su primera edición en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) ha logrado agotar las entradas. Con esto, te contamos la hora, los resultados y los detalles del evento, sobre todo de la pelea estelar entre Alana Flores vs Gala Montes.
Supernova acaba de reunir a youtubers, influencers y creadores de contenido para una velada sin precedentes en territorio azteca, en donde, además, han incorporado a grandes artistas que se presentarán entre cada una de las peleas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Hora de la pelea de Alana Flores vs Gala Montes
Como dijimos, esta es la pelea más esperada de toda la noche y claro, será el evento estelar de la noche, por lo que tendremos que esperar bastante para ello:
- Alana Flores vs Gala Montes
- Hora de la pelea: 22:30 horas
Recordemos que el evento comienza a las 18:00 horas y que será completamente gratuito a través de la plataforma de streaming de DAZN, así como por las redes sociales oficiales de Supernovaboxing en twitch, youtube, facebook y tik tok.
Horarios y cartelera completa de Supernova 2025
Y si solo hay una o dos peleas en específico que te interesan ver, o incluso solo la presentación de algún artista, la organización de Supernova compartió los horarios oficiales de la noche:
- 18:00 horas: Inicia Supernova Strikers
- 18:15 horas: Presentación de Alan Arrieta
- 18:30 horas: 1ra pelea: Luis “Pride” vs Shelao
- 19:00 horas: Presentación de Xavi
- 19:30 horas: 2da pelea: Mercedes Roa vs Milica
- 20:00 horas: Presentación de Christian Nodal
- 20:30 horas: 3ra pelea: Westcol vs Mario Bautista
- 21:00 horas: Presentación de Gabito Ballesteros
- 21:30 horas: 4ta pelea: Franco Escamilla vs Escorpión Dorado
- 22:00 horas: Presentación de María Becerra
- 22:30 horas: 5ta pelea: Alana Flores vs Gala Montes
El evento ha causado una enorme expectativa considerando los millones de seguidores que tiene cada influencer, por lo que Supernova podría marcar un precedente en este tipo de eventos.
¡TENDREMOS CASA LLENA!🥊— Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025
No estamos preparados para lo que viviremos en el Palacio de los Deportes esta noche 😎
¡Gracias por su respuesta!#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/pnpcj2kPqV
Resultados de Supernova Strikers 2025
El evento comienza a las 18:00 horas.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.