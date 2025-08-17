Alana Flores vs Gala Montes: Hora exacta de la pelea y resultados de Supernova

El evento de Supernova Strikers ha sido un éxito y su primera edición en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) ha logrado agotar las entradas. Con esto, te contamos la hora, los resultados y los detalles del evento, sobre todo de la pelea estelar entre Alana Flores vs Gala Montes.

Supernova acaba de reunir a youtubers, influencers y creadores de contenido para una velada sin precedentes en territorio azteca, en donde, además, han incorporado a grandes artistas que se presentarán entre cada una de las peleas.

Hora de la pelea de Alana Flores vs Gala Montes

Como dijimos, esta es la pelea más esperada de toda la noche y claro, será el evento estelar de la noche, por lo que tendremos que esperar bastante para ello:

Alana Flores vs Gala Montes

Hora de la pelea: 22:30 horas

Recordemos que el evento comienza a las 18:00 horas y que será completamente gratuito a través de la plataforma de streaming de DAZN, así como por las redes sociales oficiales de Supernovaboxing en twitch, youtube, facebook y tik tok.

Horarios y cartelera completa de Supernova 2025

Y si solo hay una o dos peleas en específico que te interesan ver, o incluso solo la presentación de algún artista, la organización de Supernova compartió los horarios oficiales de la noche:

18:00 horas: Inicia Supernova Strikers

18:15 horas: Presentación de Alan Arrieta

18:30 horas: 1ra pelea: Luis “Pride” vs Shelao

19:00 horas: Presentación de Xavi

19:30 horas: 2da pelea: Mercedes Roa vs Milica

20:00 horas: Presentación de Christian Nodal

20:30 horas: 3ra pelea: Westcol vs Mario Bautista

21:00 horas: Presentación de Gabito Ballesteros

21:30 horas: 4ta pelea: Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

22:00 horas: Presentación de María Becerra

22:30 horas: 5ta pelea: Alana Flores vs Gala Montes

El evento ha causado una enorme expectativa considerando los millones de seguidores que tiene cada influencer, por lo que Supernova podría marcar un precedente en este tipo de eventos.

Resultados de Supernova Strikers 2025

El evento comienza a las 18:00 horas.

