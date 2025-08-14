Supernova: Cartelera, horario y dónde ver el evento con la pelea de Alana Flores vs Gala Montes

El evento de Supernova Strikers promete ser uno de los mejores del año, con peleas de box protagonizadas por creadores de contenido en las que sus millones de seguidores no querrán perder detalle. Y claro, la contienda estelar de Alana Flores vs Gala Montes se robará todos los reflectores.

El Supernova Strikers será en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, en donde, además de tener una cartelera llena de acción, también tendrá artistas invitados del calibre de Christian Nodal, para un espectáculo asegurado entre cada pelea.

Cartelera oficial de Supernova Strikers

Si bien la contienda entre Gala Montes y Alana Flores es la más esperada, también hay contiendas en la cartelera que se robarán el show, algunas por sus personajes, otras por la capacidad profesional de cada uno.



Alana Flores vs Gala Montes

Franco Escamilla vs Alex Montiel “ Escorpión Dorado ”

Mercedes Roa vs Milica

Luis Pride vs Shelao

Por si fuera poco, la cartelera de artistas también ha provocado que miles de personas hayan decidido comprar su boleto, pues tendremos la presentación de:



Xavi

Alemán

Gabito Ballesteros

Christian Nodal

¿A qué hora y dónde ver Supernova y la pelea de Alana Flores vs Gala Montes?

Esta contienda será la estelar, sin embargo, la gran fiesta del domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes nos tiene preparada una cartelera llena de nombres reconocidos para dar un gran show desde las 6:00 pm.



Evento: Supernova Strikers

Fecha: Domingo 17 de agosto

Horario: 06:00 pm

Transmisión: Twitch, Youtube, Facebook y Tik Tok

Así es, el evento de Supernova Strikers se podrá disfrutar a través de todas las redes sociales oficiales de dicho evento, para que millones de personas disfruten completamente gratis de las peleas y la presentación de los artistas.

🎬 Donde nacen las leyendas, el cine es el testigo.#SUPERNOVA Strikers se vive a lo grande. 😮‍💨🥊 @MasQueCineLatam pic.twitter.com/645mDFjvIm — Cinépolis (@Cinepolis) July 25, 2025

