Supernova: Cartelera, horario y dónde ver el evento con la pelea de Alana Flores vs Gala Montes
La pelea de Alana Flores vs Gala Montes en Supernova Strikers se robará la atención de millones de mexicanos y la rivalidad ha crecido en los últimos días.
El evento de Supernova Strikers promete ser uno de los mejores del año, con peleas de box protagonizadas por creadores de contenido en las que sus millones de seguidores no querrán perder detalle. Y claro, la contienda estelar de Alana Flores vs Gala Montes se robará todos los reflectores.
El Supernova Strikers será en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, en donde, además de tener una cartelera llena de acción, también tendrá artistas invitados del calibre de Christian Nodal, para un espectáculo asegurado entre cada pelea.
Cartelera oficial de Supernova Strikers
Si bien la contienda entre
Gala Montes
y Alana Flores es la más esperada, también hay contiendas en la cartelera que se robarán el show, algunas por sus personajes, otras por la capacidad profesional de cada uno.
- Alana Flores vs Gala Montes
- Franco Escamilla vs Alex Montiel “Escorpión Dorado”
- Westcol vs Mario Bautista
- Mercedes Roa vs Milica
- Luis Pride vs Shelao
Por si fuera poco, la cartelera de artistas también ha provocado que miles de personas hayan decidido comprar su boleto, pues tendremos la presentación de:
- Xavi
- Alemán
- Gabito Ballesteros
- Christian Nodal
¿A qué hora y dónde ver Supernova y la pelea de Alana Flores vs Gala Montes?
Esta contienda será la estelar, sin embargo, la gran fiesta del domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes nos tiene preparada una cartelera llena de nombres reconocidos para dar un gran show desde las 6:00 pm.
- Evento: Supernova Strikers
- Fecha: Domingo 17 de agosto
- Horario: 06:00 pm
- Transmisión: Twitch, Youtube, Facebook y Tik Tok
Así es, el evento de Supernova Strikers se podrá disfrutar a través de todas las redes sociales oficiales de dicho evento, para que millones de personas disfruten completamente gratis de las peleas y la presentación de los artistas.
🎬 Donde nacen las leyendas, el cine es el testigo.#SUPERNOVA Strikers se vive a lo grande. 😮💨🥊 @MasQueCineLatam pic.twitter.com/645mDFjvIm— Cinépolis (@Cinepolis) July 25, 2025
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.