Gemini predice cuáles serán las novedades del iPhone 17 de Apple

Los amantes de la tecnología de Apple están esperando ansiosamente la revolución en los smartphones con la llegada del iPhone 17, el lanzamiento que promete redefinir la línea de productos de la marca.

Aunque ha habido filtraciones acerca de la fecha de estreno, no conocemos a ciencia cierta cuáles podrían ser las innovaciones de la marca; por eso, en adn40, le preguntamos a Gemini cuáles serán las novedades del iPhone 17 de Apple. Te contamos los detalles.

¿Qué cambios tendrá el iPhone 17 según la IA?

Uno de los anuncios que dejó en shock a los seguidores del gigante tecnológico de Cupertino fue el anuncio del fin de la línea Plus que será reemplazada por el iPhone 17 Air que promete delgadez extrema. Pero, ¿cuáles podrían ser las innovaciones del iPhone 17 que marcarán historia? La inteligencia artificial de Google, Gemini, tiene la respuesta.

La inteligencia artificial es una innovadora tecnología capaz de analizar en pocos segundos volúmenes importantes de información; por lo que, tras un análisis profundo, Gemini revela cuáles son las posibles innovaciones del iPhone 17.

Lista de innovaciones del iPhone 17 según la inteligencia artificial

Gemini destaca que es una posibilidad que el iPhone 17 Air destaque por ser un dispositivo ultradelgado.

destaca que es una posibilidad que el destaque por ser un Se habla de un nuevo chasis de aluminio unibody similar al de los MacBooks.

similar al de los MacBooks. Todos los modelos del iPhone 17 incluyendo los estándar tendrán una pantalla de 120 Hz.

incluyendo los estándar tendrán una Se habla de que los modelos Pro y Pro Max podrían incluir una nueva tecnología para mejorar la visibilidad en exteriores.

podrían incluir una nueva tecnología para mejorar la visibilidad en exteriores. Cámara frontal mejorada de 24MP y sensores de 48MP en todos los modelos Pro.

de 24MP y sensores de 48MP en todos los modelos Pro. Grabación de video 8K

Nuevo chip A19

Mayor memoria RAM ; el estándar podría tener 8GB, mientras que el Pro y Pro Max tendrán 12 GB

; el estándar podría tener 8GB, mientras que el Pro y Pro Max tendrán 12 GB Sistema de refrigeración con cámara de vapor

Todos los modelos del iPhone 17 serían compatibles con Wi-Fi 7 y contarían con el nuevo módem C1 diseñado por Apple.

Fechas clave del lanzamiento del nuevo iPhone 17

Según las filtraciones, se espera que Apple presente el iPhone 17 en su evento de septiembre de 2025. Las fechas rumoreadas son las siguientes:



Presentación oficial: Martes 9 de septiembre.

Apertura de reservas: Viernes 12 de septiembre.

Lanzamiento y llegada a tiendas: Viernes 19 de septiembre.

Ahora que ya sabes cuáles podrían ser las características del nuevo iPhone 17, cuéntanos si este nuevo smartphone de Apple cumple con tus expectativas.

