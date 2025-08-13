¡El futuro es hoy, viejo! Lista de gadgets que eran parte de la ciencia ficción y ahora son reales

Por años, películas y series nos marcaron cómo sería la tecnología en el futuro y se veía lejano, pero lo que antes parecía un sueño de la ciencia ficción ya está disponible en el mercado.

Desde lentes que traducen en tiempo real hasta robots que administran el hogar, la tecnología presentada por empresas dedicadas al desarrollo de la ciencia muestra que el futuro ha llegado.

Lista de gadgets que te harán la vida más fácil

Lente Halliday: IA en tus ojos

Presentadas en el CES 2025, los lentes Halliday integran un asistente de inteligencia artificial proactivo capaz de anticipar necesidades, resumir reuniones y traducir en tiempo real. Su peso es de 28.5 gramos y la batería dura hasta 12 horas.

En México se prevé su llegada en lo que resta del 2025, con precios estimados de siete mil 180 a nueve mil 720 pesos, según versiones internacionales.

Medallón Friend: compañía digital

El Medallón Friend es un colgante con IA impulsado por Claude 3.5 de Anthropic, diseñado para ofrecer conversaciones y apoyo emocional a personas que buscan compañía.

Aunque fue presentado este año, no cuenta todavía con precio ni fecha confirmada para México.

Plaud Notepin AI: grabadora inteligente portátil

El Plaud Notepin AI es un dispositivo que puede colocarse en la ropa, como pulsera o colgante. Graba, transcribe, resume y organiza conversaciones mediante IA, ideal para periodistas, estudiantes y profesionales.

En México su precio ronda los tres mil 800 pesos, con planes de suscripción anual que van de mil 999 (Pro) a cuatro mil 999 pesos (Unlimited).

Samsung Ballie: el robot asistente del hogar

Ballie es un robot del tamaño de una pelota de tenis que administra el hogar, proyecta películas y funciona como entrenador personal. También controla dispositivos inteligentes y envía recordatorios.

Aunque no hay precio oficial en México, estimaciones internacionales lo ubican entre 499 y 899 dólares, dependiendo de la versión.

Circular Ring 2: salud en tu mano

El Circular Ring 2 es un anillo inteligente que mide sueño, estrés, oxígeno, frecuencia cardíaca y más de 140 biomarcadores. La IA interpreta los datos y da consejos de salud personalizados.

Fabricado en titanio y sin necesidad de suscripción, su precio estimado internacional es de tres mil 900 a cinco mil 900 pesos.

¿Vale la pena invertir en estos gadgets futuristas durante 2025?

Estos dispositivos, que hace unos años solo existían en películas o novelas futuristas, hoy se presentan como herramientas reales para mejorar la vida diaria.

El CES 2025 confirma que el avance tecnológico no se detiene y que el futuro ya está aquí.

