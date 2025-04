Lista de películas más vistas en Netflix desde el inicio de la plataforma

Netflix ha transformado el consumo de entretenimiento a nivel global. Con cientos de millones de suscriptores, la plataforma ha impulsado películas que se convirtieron en fenómenos mundiales. En esta nota de adn40 encontrarás cuáles son las más vistas, cuántas veces fueron reproducidas y qué las hizo destacar. Además, te explicamos cómo se mide su éxito, qué géneros dominan y quiénes son los actores más populares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son las películas más vistas en la historia de Netflix?

Netflix publica rankings oficiales de visualizaciones acumuladas en las primeras semanas desde el estreno. La lista es encabezada por Red Notice (2021), con más de 230 millones de vistas. Le siguen Don’t Look Up, The Adam Project y Bird Box, todas superando los 150 millones de reproducciones.

Getty Images En México, Netflix comenzó a operar en 2011, marcando el inicio de su expansión en América Latina.

¿Qué tienen en común las películas más populares?

Muchas de estas producciones cuentan con actores reconocidos como Ryan Reynolds, Sandra Bullock y Leonardo DiCaprio. También combinan géneros como la acción, la ciencia ficción, el drama y la comedia, lo cual les permite atraer a un público amplio. Otro elemento clave es el estreno global simultáneo, que impulsa las vistas en sus primeras semanas.

¿Cómo mide Netflix el éxito de sus películas?

Netflix se basa principalmente en las horas vistas durante los primeros 28 días desde el estreno. Estas métricas luego se traducen en número estimado de visualizaciones, dividiendo las horas totales entre la duración del filme. Además, toma en cuenta la permanencia en el Top 10 global por país.

¿Qué géneros dominan el Top 10?

La acción y la ciencia ficción encabezan las preferencias del público, seguidas por el thriller y el drama. Títulos recientes como Carry On y Damsel muestran una tendencia hacia producciones con alto presupuesto y tramas dinámicas.

La serie “Adolescencia” se transmitirá en las escuelas de Reino Unido [VIDEO] La serie “Adolescencia” aborda la ciberviolencia y masculinidad tóxica e impulsa el debate sobre la diseminación de discursos de odio y violencia.

¿Qué actores destacan en las películas más vistas?

Ryan Reynolds aparece en tres películas del listado. Millie Bobby Brown, Jennifer Lopez y Gal Gadot también figuran como protagonistas, lo que demuestra el peso del “poder de las estrellas” en el éxito de una producción.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos