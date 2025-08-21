El tipo de pareja que necesitas según tu signo lunar

El amor puede resultar complicado, sobre todo si compartes tu vida con la persona equivocada. Por eso, la astrología puede ser una herramienta útil para encontrar a la pareja ideal.

Además del signo solar que todos conocemos, tu personalidad e incluso el tipo de pareja que es compatible contigo puede depender de tu signo lunar, pues rige tus necesidades emocionales y la forma en la que te sientes segura o seguro en una relación sentimental. ¿Lo sabías?

Lo que dice de ti tu signo lunar

En entrevista con la astróloga Ana Ojeda, descubrimos la importancia de analizar cuál es tu signo lunar a la hora de elegir pareja. Sí, el amor puede ser ciego, pero conocer este tipo de detalles que pueden tener alguna injerencia en tu personalidad, pueden ayudarte a encontrar a una persona con la que efectivamente puedes ser mucho más compatible.

Ana Ojeda nos explicó que el signo lunar revela aspectos profundos e íntimos de tu personalidad, por ejemplo, cómo sostienes emocionalmente a tu pareja y qué tipo de pareja necesitas para que te sostenga emocionalmente.

Tipos de pareja según el signo lunar

De acuerdo con nuestra astróloga experta, existen cuatro lunas: fuego, aire, agua y tierra. Al igual que el signo solar y tu signo ascendente, el signo lunar depende de tu fecha de nacimiento. Estas cuatro lunas revelan características muy interesantes de la persona que sería la pareja ideal para ti.



Luna de aire : Necesitas a una persona que sea muy mental y que te explique las cosas.

: Necesitas a una persona que sea muy mental y que te explique las cosas. Luna de agua : Necesitas a alguien que sea muy empático y que sienta profundo.

: Necesitas a alguien que sea muy empático y que sienta profundo. Luna de fuego : Necesita a una pareja con pasión que tenga muchos proyectos.

: Necesita a una pareja con pasión que tenga muchos proyectos. Luna de tierra: Necesitas de sus habilidades.

Así puedes saber cuál es tu signo lunar

Para saber cuál es tu signo lunar, simplemente necesitas conocer la fecha y hora exacta de tu nacimiento. Puedes ingresar en este ENLACE y descubrir qué tipo de persona sería tu pareja ideal.

Recuerda que el signo lunar indica la posición de la Luna en el zodíaco en el momento del nacimiento de una persona.

