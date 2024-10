Así fue la lujosa boda de Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things

La actriz Millie Bobby Brown , conocida por su papel de Eleven en la serie de Stranger Things contrajo matrimonio con Jake Bongiovi y compartió fotos de su boda.

Cabe recordar que en mayo pasado Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron y anunciaron que tendrían una segunda boda en Florencia, Italia.

Millie Bobby Brown se casa con Jake Bongiovi en Italia

La joven actriz, Millie Bobby Brown sorprendió a sus seguidores al compartir las imágenes de su boda junto a Jake Bongiovi en una íntima ceremonia en Florencia, Italia.

A través de redes sociales, Millie Bobby Brown compartió algunas imágenes de su boda lo que conmovió a sus seguidores.

En las imágenes se puede ver a Millie Bobby Brown usando un tradicional vestido blanco de encaje, mientras que Jake Bongiovi viste un clásico traje oscuro.

La ceremonia se llevó a cabo en un típico campo de la Toscana Italiana.

¿Dónde se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

Previo a su boda en Florencia, Millie y Jake tuvieron una cena íntima en un exclusivo restaurante en Londres.

Posteriormente tomaron un vuelo a Florencia donde se casaron tras dos años de noviazgo.

¿Quién es Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella, Málaga. Debutó como actriz en 2013 en la serie de fantasía de ABC, Once Upon a Time in Wonderland.

En 2016 interpretó el papel de Eleven en Stranger Things y después fue protagonista en la película de Enola Holmes.

Para 2018, Millie Bobby Brown fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y se convirtió en la persona más joven en ser incluida en dicho lista.

Jake Bongiovi es el hijo menor del famoso músico Bon Jovi, estudió en la Universidad de Siracusa en Nueva York y su aparición en la pantalla será como uno de los protagonistas de Sweethearts, una comedia de adolescentes.

La relación de Millie y Jake fue muy polémica pues se comprometieron cuando él tenía 21 y ella 19.

