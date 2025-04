Netflix estrenará Orgullo y Prejuicio: Reparto confirmado, personajes y detalles de la nueva adaptación

La popular plataforma de streaming Netflix ha confirmado la producción de una nueva adaptación de la icónica novela “Orgullo y Prejuicio” de Jane Austen, considerada una de las obras más influyentes de la literatura inglesa .

La serie, concebida como una miniserie de seis episodios, contará con un elenco de primer nivel y se rodará en Reino Unido a finales de este año.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Esta nueva versión estará escrita por Dolly Alderton, autora de “Everything I Know About Love”, y dirigida por Euros Lyn, conocido por su trabajo en “Heartstopper”.

El equipo creativo busca ofrecer una adaptación clásica, fiel y emocionalmente poderosa, que conecte con una audiencia global.

¿Quiénes integran el elenco de “Orgullo y Prejuicio” en Netflix?

El reparto de la serie reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión británica.



Emma Corrin interpretará a Elizabeth Bennet , uno de los personajes femeninos más queridos de la literatura.

, uno de los personajes femeninos más queridos de la literatura. Jack Lowden dará vida al enigmático Mr. Darcy , con quien Elizabeth entabla una compleja relación marcada por el orgullo y los malentendidos.

, con quien entabla una compleja relación marcada por el orgullo y los malentendidos. Olivia Colman, ganadora del Oscar, encarnará a la excéntrica Mrs. Bennet, madre de las cinco hermanas Bennet.

El elenco fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer una interpretación profunda y emocional de los personajes originales, respetando el tono de la novela publicada por primera vez en 1813.

¿Qué detalles se conocen sobre la trama y producción de Orgullo y Prejuicio?

La serie seguirá fielmente la historia original de Elizabeth Bennet, quien, junto a sus hermanas, enfrenta las presiones sociales y familiares por casarse bien en un contexto en el que la herencia solo puede ser transmitida a varones.

En este entorno aparece Mr. Darcy, cuya frialdad inicial esconde una complejidad que cambiará el destino de ambos personajes.

La producción está a cargo de Lookout Point, responsable de éxitos como “Les Misérables” (BBC), y contará con una ambientación clásica inspirada en la época de la Regencia británica.

Se espera una cuidada puesta en escena con vestuarios de época, locaciones históricas y guiños visuales a adaptaciones anteriores, como la icónica escena de la camisa de Darcy en la versión de 1995.

¿Por qué Netflix apuesta nuevamente por Jane Austen?

Tras el lanzamiento de “Persuasión” en 2022, Netflix retoma el universo de Jane Austen con un enfoque más tradicional y literario, según declaraciones de sus productores.

“Orgullo y Prejuicio” es considerada la comedia romántica por excelencia, con temas universales como el amor, la moral, la clase social y los roles de género.

Con esta nueva adaptación, la plataforma busca rendir homenaje a una obra atemporal y acercarla a nuevas generaciones de espectadores.

La combinación de un elenco de renombre, una narrativa profundamente emocional y una producción cuidada promete hacer de esta serie uno de los lanzamientos más esperados del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.