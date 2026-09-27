“México, mucho picante”, presidente de Corea del Sur celebra unión bilateral en la K-Expo 2026

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera dama, Kim Hea Kyung, cautivaron en su visita a la K-Expo México 2026, que tenía el objetivo principal de fortalecer la unión bilateral y expandir fronteras, a través de la cultura, sobre todo la música.

Entre aplausos y ovaciones, el mandatario y su esposa llegaron en el K-Pop Random Play Dance, donde convivieron con los aficionados mexicanos del K-Pop. “La música y la cultura no tienen fronteras...los verdaderos protagonistas de este evento son ustedes”, dijo el presidente de Corea del Sur.

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¿Cómo fue la K-Expo México 2026?

Al evento asistieron 150 bailarines, entre ellos integrantes de más de 20 comunidades de baile del país y los cuatro equipos destacados de K-pop Cover Dance All-Stars in México.

A la sorpresiva llegada del presidente de Corea de Sur se sumó K-Chan, reconocido coreógrafo que ha colaborado con destacados grupos de K-Pop como SEVENTEEN.

Unión de México con Corea del Sur

México y Corea del Sur son naciones que tienen más de 60 años de relaciones diplomáticas formales, y el país asiático ya es uno de los socios comerciales más importantes para nuestro país.

Poco a poco, la “Ola Coreana”, en el que destaca el K-Pop, el skincare, la gastronomía, así como el aprendizaje del idioma coreano, se ha ido expandiendo en México a un nivel tan alto hasta convertido en toda una sensación y mercado rentable.

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