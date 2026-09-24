Esposa de Jesse Huerta aclara POLÉMICO mensaje con supuesta indirecta para Joy

La separación de Jesse & Joy causó gran conmoción no solo entre sus fans, sino también en el mundo del espectáculo. Pero, la polémica no para, pues un mensaje que compartió Mónica León, esposa de Jesse, se tomó como una indirecta para Joy, que generó más especulaciones acerca de una posible pelea entre los hermanos.

Además, Jesse Huerta también anunció que iniciará un proyecto como solista llamado: Jesse and the Supernovas.

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Esposa de Jesse lanza misterioso mensaje en redes sociales

A través de sus redes sociales, Mónica León, la esposa de Jesse compartió un mensaje que generó mayor polémica pues incluía una frase que fue entendida por los fans como una indirecta para Joy: “La verdad siempre sale a la luz y siempre siempre triunfa”.

Ante la situación, la esposa de Jesse regresó a las redes sociales para aclarar que la verdad a la que se refería era que se hizo ver que Jesse había dejado plantada a la prensa en la conferencia. Ella aseguró: “No es verdad, él anunció previamente que no asistiría”, escribió.

¡Traka, traka, la matraca! 🫣🔥 Y todo parece, parece indicar que en la separación de la agrupación de los hermanos Huerta, Jesse & Joy, podría estar metida la esposa de Jesse, Mónica León. 👀



Hasta ayer se especulaba que habría aplicado la de Yoko Ono en la agrupación de su… pic.twitter.com/JCaFReMPGe — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 23, 2026

Jesse se lanza de solista tras separación de Jesse & Joy

En un comunicado en redes sociales, el famoso explicó a sus fans que Jesse and the Supernovas, no es una sorpresa para su hermana, sino que se trata de un proyecto que él venía trabajando desde tiempo atrás. Aunque aún no dio una fecha para su lanzamiento como solista, todo parece indicar que la separación entre los hermanos ya no tiene marcha atrás.

Por supuesto, las críticas de los fans no se hicieron esperar, pues al parecer la manera en la que Jesse Huerta decidió separarse de su hermana ha generado molestia entre los seguidores del dúo.

“¿No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista? Es válido que lo quisieras”, “Tan fácil que era ser honesto y decir que querías tu propio proyecto”, “¿No que se iba a descansar y estar con la familia?”, son algunos de los comentarios que los internautas han dejado en las redes sociales.

La molestia se ha generalizado e incluso hay quienes le vaticinan muy poco éxito con su nuevo proyecto sin su hermana.

🎤⚡ ¡Jesse Huerta ya tiene nuevo proyecto después de dejar Jesse & Joy! El músico presentó Jesse and the Supernovas, una banda que, según explicó, llevaba meses preparando y que marca una nueva etapa en su carrera



💔👀 El anuncio llega en medio de la tensión con Joy, quien… pic.twitter.com/YJU5gRrQhy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 24, 2026

¿Por qué se pelearon Jesse y Joy?

Aunque en un principio, Jesse Huerta aseguró que se iba por un tiempo para dedicarse a su familia y su salud mental, su ausencia en la reciente conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, y el anuncio de su nuevo proyecto como solista hizo dudar a los fans.

Por su parte, Sergio Gabriel, manager del dúo, informó que Jesse simplemente había pedido un tiempo, mientras que su hermana seguirá cumpliendo con las fechas acordadas en 2026 y 2027.

No obstante, sigue llamando la atención que Joy confirmara que conoció la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que el cantante y músico hiciera una publicación en sus redes sociales anunciando su separación.

🎤✨ “Yo voy a seguir cantando con ustedes”: Joy Huerta (@solamentejoy) confirmó que continuará con sus presentaciones mientras su hermano Jesse hace una pausa.



La cantante dejó claro que seguirá compartiendo su música con sus fans 🎶 pic.twitter.com/Rs3CaXgzHe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

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