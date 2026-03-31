ARMY de CDMX hace historia y encabeza lista de más oyentes de BTS en Spotify

El regreso de BTS con su álbum ARIRANG causó fascinación entre su público de todo el mundo, sin embargo, los habitantes de la Ciudad de México se hicieron destacar y actualmente se encuentran entren los más oyentes de la banda de K-Pop.

La CDMX está decidida a encabezar la lista de mayor número de fans y nuevamente demostró la gran aceptación que tiene la boy band en nuestro país.

BTS debutó con 110 millones de reproducciones, así se vivió su regreso

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CDMX encabeza ciudades que más escuchan a BTS en Spotify

De acuerdo con cifras oficiales de Spotify, la CDMX lidera la lista de ciudades con más oyentes de BTS, ya que tiene más de 714 mil escuchas mensuales.

Estos datos revelaron que la CDMX no solo superó al ARMY de Brasil, sino también de Tailandia e Indonesia, países en donde es muy grande su fama.

Ranking de ciudades con más oyentes

Ciudad de México, México: 724 mil 304 oyentes mensuales

Jakarta, Indonesia: 619 mil 402 oyentes mensuales

São Paulo, Brasil: 519 mil 717 oyentes mensuales

Bangkok, Tailandia: 475 mil 612 oyentes mensuales

BTS y su gira por la CDMX

Poco a poco el K-Pop se ha abierto camino en el mundo, sobre todo en México y la banda BTS ha sido un pilar fundamental.

Después de que BTS anunciara su regreso a los escenarios con su tour "ARIRANG", la compra de boletos en México se volvió una locura, pues se acabaron en menos de 30 minutos. La emoción por su comeback provocó que hasta el Gobierno Federal buscara que la banda diera más fechas en el país y hasta un concierto gratuito.

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