BTS anuncia nuevas fechas en Latinoamérica ¿México está en la lista?

BTS, considerada como la banda más destacada en la actualidad a nivel internacional, agregó nuevas fechas a su gira por Latinoamérica, lo que ha generado gran expectativa entre sus fan de México.

El anuncio de nuevas fechas ocurre justo después de la gran aceptación que ha tenido la boy band conformada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, tras cumplir con el servicio militar obligatorio.

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¿Qué conciertos se agregaron a la lista?

Perú, Chile y Argentina fueron los países afortunados, pues se agregó un concierto en cada una de las listas, y son las fechas siguientes:



Lima, Perú: Se agrega el miércoles 7 de octubre

Santiago de Chile: Se suma el 14 de octubre

Buenos Aires, Argentina: Se agrega el 21 de octubre



¿Qué pasó con México?

A pesar de la fascinación que ha mostrado el ARMY de México y hasta las peticiones de sus propias autoridades para que haya más conciertos por su gira mundial "Arirang", la agrupación no lo agregó a la lista.

Sin embargo, este anuncio aumentó la esperanza entre el ARMY mexicano, ya que así como abrieron en los países anteriormente mencionados, se pueden sumar más fechas en los siguientes días.

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