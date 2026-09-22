Si tu algoritmo ya te recomienda K-pop, tus dramas coreanos te tienen desvelándote y el skincare coreano amenaza con dejarte en la quiebra, tenemos un plan que probablemente te va a interesar, la K-EXPO México 2026 está por llegar a la CDMX.

Pero antes de sacar el outfit, practicar tu “annyeong” frente al espejo y lanzarte como si fueras protagonista de un K-drama, aquí en adn noticias te contamos cuándo será, cuánto cuesta y todo lo que necesitas saber para no llegar perdido.

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¿Cuándo es la K-EXPO México 2026?

La K-EXPO México 2026 se realizará del 24 al 27 de septiembre en diferentes espacios del World Trade Center de la Ciudad de México.

Sin embargo, hay que poner atención a las fechas, porque no todos los días tienen el mismo tipo de actividades.

Del 24 al 25 de septiembre se realizarán principalmente encuentros de negocios y reuniones entre empresas coreanas y compradores de México y Latinoamérica.

Para el público general, la exposición estará abierta del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, en los salones Maya 1 y 2 del CIEC WTC, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

¿Cuánto cuesta entrar a la K-EXPO México 2026?

Aquí viene una de las mejores noticias para quienes buscan plan sin gastar demasiado, pues la entrada a la exposición es gratuita.

De acuerdo con la organización, tampoco es necesario hacer un registro previo para ingresar a la exhibición.

La sede será el CIEC WTC, ubicado en Filadelfia s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, CDMX; eso sí, si dentro del evento quieres comprar productos, comida u otros artículos, esos gastos corren por tu cuenta.

¿Qué actividades gratis habrá en la K-EXPO México 2026?

Aquí está la parte buena, porque la exposición no será únicamente para caminar entre stands; durante los tres días habrá actividades relacionadas con K-pop, K-food, K-beauty, videojuegos, entretenimiento y estilo de vida coreano.

Entre las actividades programadas se encuentran:

• K-POP Cover Dance All-Stars in Mexico: cuatro campeones de competencias de cover dance se enfrentarán para buscar al campeón definitivo, con K CHAN como juez especial.

• K-Live Cooking Show: el actor y cocinero Ryu Soo Young compartirá escenario con la chef coreana Seo Minae.

• Fan Meet Up con ALPHA DRIVE ONE: habrá un encuentro presencial con fans y una firma exclusiva.

• K-POP Performance: una presentación musical a cargo de OMYUO.

• Personal Color Analysis y K-Drama Makeup: una demostración sobre análisis de color y maquillaje inspirado en protagonistas de dramas coreanos.

• Play Your Star! SUPERSTAR Game Battle: una batalla de videojuegos musicales con canciones de artistas favoritos.

• K-Seafood Cooking Show: demostración de cocina con platillos coreanos de mariscos a cargo del chef O Jeong Hun.

• Analyze Your Skin with Haus Seoul: una experiencia de análisis de piel y recomendaciones personalizadas de K-beauty.

• From Coffee Origin to Sensory Creativity: una experiencia interactiva de bebidas inspirada en la cultura coreana.

Así que sí, hay opciones para ir tanto por el K-pop como por la comida, el maquillaje, los videojuegos o simplemente para conocer más de la cultura coreana.

Así que ya sabes, ve armando el outfit, cargando el celular y practicando tu mejor pose de protagonista de K-drama, porque la K-EXPO México 2026 está a punto de convertir el WTC en una pequeña esquina de Corea.

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