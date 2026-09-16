Spider-Man: Brand New Day supera a Star Wars y hace historia en taquilla

En cuanto a taquilla se refiere, Spider-Man: Brand New Day volvió a arrasar y ahora se quedó con un nuevo récord: la película más taquillera en Estados Unidos.

La película protagonizada por Tom Holland alcanzó los 936.773 millones de dólares en el mercado norteamericano, con lo que se convirtió en la producción con mayor recaudación de todos los tiempos en esa región.

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Spider-Man destrona a Star Wars después de más de una década

El récord que acaba de conseguir Brand New Day permanecía en manos de Star Wars: The Force Awakens desde 2015.

La película de la saga galáctica había conseguido aproximadamente 936.66 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, una marca que parecía difícil de superar hasta el avance de la cinta de Marvel y Sony.

La producción protagonizada por Tom Holland necesitó 47 días desde su estreno para rebasar esa cifra y colocarse en la cima de la taquilla doméstica.

De esta manera, el personaje de Spider-Man vuelve a protagonizar uno de los mayores fenómenos comerciales de la industria cinematográfica.

¿Cuánto ha recaudado Spider-Man: Brand New Day en todo el mundo?

Spider-Man: Brand New Day acumula alrededor de 2.45 mil millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con las cifras reportadas este 16 de septiembre.

Durante sus primeros días, Brand New Day consiguió varios récords de taquilla y posteriormente se convirtió en una de las producciones que más rápido alcanzaron determinadas marcas de recaudación.

Su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá representó uno de los debuts más grandes registrados para una película de la franquicia.

Con su desempeño internacional, la cuarta película protagonizada en solitario por Holland como Spider-Man también se encuentra entre las cintas con mayor recaudación mundial de la historia.

Tom Holland vuelve a hacer historia como Spider-Man

El resultado supone otro gran registro para Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker desde 2016. Brand New Day representa su cuarta película individual como el personaje arácnido.

El éxito comercial también llega en un año especialmente importante para el actor, quien además protagonizó La Odisea, otra de las películas que consiguió una fuerte respuesta en taquilla durante 2026.

Ahora, Spider-Man: Brand New Day tiene un nuevo objetivo: convertirse en la primera película de la historia en superar los mil millones de dólares solamente en Estados Unidos y Canadá, una barrera que hasta ahora ninguna producción ha alcanzado.

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