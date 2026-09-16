México lo volvió tendencia y ahora el director viene a ver con sus propios ojos qué tanto nos gustó Coyote vs. Acme, sí, así como lo lees: Dave Green, director de la película, visitará la Ciudad de México para encontrarse con el público y celebrar el recibimiento que tuvo la cinta en nuestro país.

La película que puso nuevamente al Coyote y sus eternos intentos por atrapar al Correcaminos en boca de todos consiguió llamar la atención de los mexicanos y ahora toca recibir al hombre detrás de esta nueva aventura.

Así que, si eres fan de los Looney Tunes o simplemente te subiste al tren de Coyote vs. Acme, checa cuándo y dónde podrás ver a Dave Green en CDMX, y por supuesto, aquí en adn noticias te contamos todo.

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¿Cuándo viene Dave Green a CDMX?

El director de Coyote vs. Acme estará en la Ciudad de México el lunes 21 de septiembre de 2026, como parte de una función especial de la película.

La visita llega después del estreno de la cinta en México y del recibimiento que tuvo entre los espectadores.

¿Dónde y a qué hora estará el director de Coyote vs. Acme?

La función especial se realizará en la Cineteca Nacional de Xoco, ubicada en Avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

La cita será a las 18:30 horas, por lo que, si quieres estar presente, toma en cuenta el tiempo de traslado y llegada a la sede.

¿Cómo será la visita de Dave Green en CDMX?

Durante su visita, Dave Green participará en una función especial de Coyote vs. Acme y tendrá un encuentro con el público.

Hasta el momento, no se han confirmado actividades adicionales como firmas de autógrafos o sesiones de fotografías, así que cualquier dinámica extra dependerá de lo que anuncien los organizadores.

¿De qué trata Coyote vs. Acme?

La película lleva al famoso personaje de los Looney Tunes a una situación bastante distinta a sus clásicas persecuciones.

Después de que uno de los productos de ACME vuelve a salir mal, el Coyote decide enfrentarse a la compañía y llevar su caso ante los tribunales, para hacerlo contará con la ayuda de un abogado humano, mientras ACME también prepara su propia defensa.

La cinta combina personajes animados con actores de acción real y presenta una nueva versión de la eterna batalla entre el Coyote y los productos que, históricamente, nunca terminan funcionando como él espera.

Después de que México puso a Coyote vs. Acme en boca de todos, ahora Dave Green viene a CDMX; así que sí, el director viene a comprobar en persona qué tanto nos emocionamos con la película.

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