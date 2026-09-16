Los Latin Grammy 2026 ya tienen a sus nominados y la lista viene cargadita de nombres que seguramente vas a reconocer como: Karol G, Rosalía, Carín León, Mon Laferte, Christian Nodal y otros grandes exponentes de la música latina que buscarán llevarse a casa uno de los codiciados gramófonos.

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Y sí, hay de todo, grandes nombres, colaboraciones que nadie veía venir, varios mexicanos entre los nominados, sorpresas y algunas ausencias que ya comenzaron a generar controversia.

Así que, si quieres saber si tu artista favorito está nominado, si ese cantante que no soportas va por el mismo premio que tu fav o simplemente quieres echarle un ojo a toda la lista, quédate por aquí, porque en adn Noticias te contamos todo sobre los Latin Grammy 2026.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2026?

Los Latin Grammy 2026 se llevarán a cabo el próximo 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La ceremonia comenzará a las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, por lo que en México podrás seguirla desde las 18:00 horas, tiempo del centro del país.

¿Quiénes están nominados a los Latin Grammy 2026?

Aquí te contamos quiénes compiten en cada una de las categorías de los Latin Grammy 2026 y, de paso, podrás descubrir si tu artista favorito aparece entre los nombres que buscan llevarse un gramófono a casa.

1. Grabación del Año

• “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

• “¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler

• “Dime” — Silvana Estrada

• “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

• “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

• “Femme Fatale” — Mon Laferte

• “Desde Que Te Tengo” — Carín León

• “Niño” — Milo J

• “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

• “Alma” — Elena Rose

2. Álbum del Año

• EQUILIBRIVM — Anitta

• FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

• Taracá — Jorge Drexler

• Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

• Tropicoqueta — Karol G

• FEMME FATALE — Mon Laferte

• MUDA — Carín León

• La Vida Era Más Corta — Milo J

• ¿Dónde Es El After? — Rawayana

• LUX (Complete Works) — Rosalía

3. Canción del Año

• “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

• “¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler

• “Dime” — Silvana Estrada

• “Femme Fatale” — Mon Laferte

• “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting

• “Humano” — Juanes y Vivir Quintana

• “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

• “Mi Gran Amor” — Santana con Becky G

• “Nilo” — Zanna

• “Solifican12” — Milo J

4. Mejor Nuevo Artista

• Delilah

• FABIAN

• Loulu Gilberto

• Arath Herce

• Macario Martínez

• maye

• Sofia Monroy

• Kendall Peña

• Dora Sanches

• ARIA VEGA

• Zeca Veloso

5. Mejor Álbum Pop Contemporáneo

• KM0 — Pablo Alborán

• Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné

• (Enamorada) — nic

• Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova

• ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

6. Mejor Álbum Pop Tradicional

• Amorío — Esteman y Daniela Spalla

• Puerta Abierta — Kany García

• Yo Canto 2 — Laura Pausini

• TQ+ — Reik

• Querida Yo — Yami Safdie

7. Mejor Canción Pop

• “A La Niña Que Fui” — Kany García

• “Amarillo” — Joaquina

• “(favorito)” — nic

• “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

• “Melancolía” — Mon Laferte

8. Mejor Interpretación de Música Electrónica

• “Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again..

• “Armándola De Pedo” — Kinky

• “Circular” — Peces Raros con Nick Warren

• “Motopirueta” — Soucream & Mazzarri

• “III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta y Bronquio

9. Mejor Interpretación Urbana

• “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap y Daddy Yankee

• “La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

• “Se Lo Juro Mor” — Feid

• “Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover

• “Gil” — Milo J con Trueno

10. Mejor Interpretación Reggaeton

• “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

• “Choque” — Bad Gyal con Chencho Corleone

• “Verano Rosa” — Karol G con Feid

• “Una Aventura” — Ozuna

• “Uñas Afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza

11. Mejor Álbum de Música Urbana

• Más Cara — Bad Gyal

• Omerta — J Balvin y Ryan Castro

• Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

• Tropicoqueta — Karol G

• Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop

• “Antisistema” — J Noa y Trooko

• “El Pana Deiby” — Akapellah

• “Gohan y Goku” — Arcangel

• “Mono” — Kase.O y Tokischa

• “Poder” — Feid y Lil Supa

13. Mejor Canción Urbana

• “Buenos Términos” — Rauw Alejandro

• “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap y Daddy Yankee

• “Por Si Mañana No Estoy” — Omar Courtz

• “Reliquia Do 2T” — Varios artistas

• “Yo y Tú” — Beéle

14. Mejor Álbum de Rock

• A La Mitad — Beta

• Malicia — Mägo De Oz

• Ceremonia — 1915

• Shine — Fito Páez

• La Frontera — Viniloversus

15. Mejor Canción de Rock

• “Destruirse” — Viniloversus

• “Ego” — The Warning

• “Las Fuerzas Armadas Del Amor” — Fito Páez

• “Montserrat” — Draco Rosa

• “Rojo Profundo” — Dillom

16. Mejor Álbum de Pop/Rock

• Mi Año Gótico — Emmanuel Horvilleur

• Juanesteban — Juanes

• Tierra De Nadie — La Vida Bohème

• Olas De Luz — Draco Rosa

• Términos & Condiciones — Usted Señalemelo

17. Mejor Canción Pop/Rock

• “Antes De Que El Mundo Se Acabe” — Paty Cantú

• “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting

• “Hasta Que Me Quede Sin Voz” — Leiva

• “Me Levanté De La Cama” — Arath Herce

• “Ratera” — BRUSES

18. Mejor Álbum de Música Alternativa

• CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

• DESDE EL COMA — BRUSES

• FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

• Demian — Teo Planell

• LUX (Complete Works) — Rosalía

19. Mejor Canción Alternativa

• “Ante la duda, baila” — Jorge Drexler

• “BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela

• “El Reset” — Dante Spinetta

• “QUERIDA AMALIA:” — BRUSES

• “1:30” — Mon Laferte

20. Mejor Álbum de Salsa

• Invicto — Charlie Cruz

• El Alma En Clave — Luis Enrique

• El Relevo — Luis Figueroa

• Más Que Palabras — Grupo Niche

• Malportada — Nathy Peluso

21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

• Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

• Vallenato Social Club — Gusi

• Corazón Ausente — Ke Personajes

• El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

• El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

22. Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

• Música Para Bailar — Fariana

• Todo Llega — Manerra

• No Era El Plan — Gabriel Pagán

• Oye Eta Vaina — Covi Quintana

• Chula — Techy

23. Mejor Álbum Tropical Tradicional

• Algo Nuevo De Ayer — Dayhan Díaz

• Orgánico — Los Tri-O

• Eternamente Omara — Omara Portuondo

• Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

• Cualquiera Se Enamora — Leoni Torres

24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

• De Amor, Sueños y Cantares — Jorge Luis Chacín

• Indole — Alex Cuba

• Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca

• Candela — Greeicy

• Color Fania — Niña Pastori

25. Mejor Canción Tropical

• “Crayola” — Danny Ocean

• “Latino” — Yeisy Rojas con Manolito Simonet y Ricardo Amaray

• “Nombre y Apellido” — Luis Enrique y De La Ghetto

• “Realidad-Es” — Grupo Niche

• “Todo Llega” — Manerra

26. Mejor Álbum Cantautor

• Improviso — Djavan

• Taracá — Jorge Drexler

• Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

• Musas en Mi — Arath Herce

• FEMME FATALE — Mon Laferte

27. Mejor Canción Cantautor

• “Dime” — Silvana Estrada

• “generación digital” — Joaquina

• “Las Palabras” — Jorge Drexler

• “Musas en Mi” — Arath Herce

• “Temblor Y Réplica” — Covi Quintana

28. Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

• Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar

• La Fernández — Camila Fernández

• La Voz De Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol De México de José Hernández

• Bandera Blanca — Christian Nodal

29. Mejor Álbum de Música Banda

• Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

• Piratita — Banda Los Recoditos

• Piedras A La Luna — Edén Muñoz

30. Mejor Álbum de Música Tejana

• Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

• 3 — Destiny Navaira

• Le Seguiremos — Jay Pérez

• Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido

• Capítulo 8 — Vilax

31. Mejor Álbum de Música Norteña

• El Mundo Es Del Que Se Anima — Calibre 50

• Gravedad — Duelo

• Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

• Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera

• 50/50 — Sofi Saar

32. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

• De Parte Mía — Kakalo

• Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P

• Contra Todo — Rivs

• Dosis — Xavi

• Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

33. Mejor Canción Regional Mexicana

• “Ese Hombre Es Malo” — Karol G

• “Estamos Todos” — Intocable

• “No Capea” — Xavi con Grupo Frontera

• “Ojitos Bellos” — Grupo Frontera

• “Osadía” — Edén Muñoz con Cristian Castro

34. Mejor Álbum Instrumental

• Peregrino — Yamandú Costa y Hermanos Saboya

• NOVA — Hamilton De Holanda con Salomão Soares y Thiago Big Rabello

• Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta

• La Huella De Las Cuerdas — Berta Rojas

• A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta

35. Mejor Álbum Folclórico

• Concierto De Gala — Eva Ayllón

• La Quinta Esencia — Yamandú Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco

• Cambias Mi Mundo — Lila Downs

• La Vida Era Más Corta — Milo J

• Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

36. Mejor Álbum de Tango

• Neopía — Aníbal Berraute

• Somos — Lidia Borda y Ariel Ardit

• Fueyerías — Pablo Jaurena

• Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario y Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

• Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla

37. Mejor Álbum de Música Flamenca

• POPULAR — Yerai Cortés

• Origen & Revolución — Mercedes Luján

• In Illo Tempore — Mayte Martín

• José Mercé Canta A Manuel Alejandro — José Mercé

38. Mejor Canción de Raíces

• “El Alma Mía” — Silvana Estrada

• “El tambor chico” — Jorge Drexler y Rueda De Candombe

• “La Puñalá” — Andre

• “Spiritual Energies” — Eli Alvarado

• “Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem y Elvis Martínez

39. Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

• Folklore — Caracas Trio

• Paco De Lucia Music For Big Band — Alex Conde

• Verve — Lívia Mattos

• Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba

• Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

40. Mejor Álbum Cristiano en Español

• Tú — Hakuna Group Music

• Días Contigo — Majo y Dan

• Inquebrantable — Sarai Rivera

• Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal

• Mayday — Alex Zurdo

41. Mejor Álbum Cristiano en Portugués

• Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes

• Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto

• Betel (Ao Vivo) — Eli Soares

• O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne

• Shuv — Victin

42. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

• Equilibrivm — Anitta

• Ludom — Ludom

• Antes Que A Terra Acabe — Luedji Luna

• BRava — Jenni Mosello

• MARINADA vol.01 — Marina Sena

43. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

• Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera

• Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico

• Rádio Love Nacional — Detonautas

• foto em grupo — FOTO EM GRUPO

• CARRANCA — Urias

44. Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

• Novo Testamento — AJULLIACOSTA

• FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH

• CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L

• Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida

• Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

45. Mejor Álbum de Samba/Pagode

• 50 Anos De Carreira — Leci Brandão

• Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina

• Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares

• Sentimento — Ferrugem

• Quinhão — Mosquito

46. Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

• Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago

• Vende-se Lembrança — Pedro Emílio

• Améfrica — Bia Ferreira

• Afim — Zé Ibarra

• Eita — Lenine

47. Mejor Álbum de Música Sertaneja

• Fire Arena — Ana Castela

• Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes

• Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado

• Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana

• Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia

48. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

• Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho

• Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê

• Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares

• Molho Lambão — Psirico

• Amor Perene — Zaynara

49. Mejor Canción en Lengua Portuguesa

• “Águas De Um Mar Azul” — Urias

• “Memória” — Rosalía y Carminho

• “No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago

• “Sua Onda” — Marisa Monte

• “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker y Ney Matogrosso

50. Mejor Álbum de Música Infantil

• Mil Secretos — Cantoalegre y Marta Gómez

• ¡A Jugar! — Danilo & Chapis

• Mardearena — Magdalena Fleitas

• Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo

• Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito

51. Mejor Álbum de Música Clásica

• Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein y Gustavo Dudamel

• Odyssey — Gustavo Dudamel

• Opus 33 “Romantic Cello” — Gregorio Nieto y Josep Vicent

• Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal y Tiago Costa

• Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — London Philharmonic Orchestra

52. Mejor Obra/Composición Clásica

• “Adagio De Las Tres y Diez” — Richard Scofano

• “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau

• “Raices (Origins) - Live” — Tania León

• “Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny

• “Yanga” — Gabriela Ortiz

53. Mejor Música para Medios Visuales

• “Amor Animal” — Murci Bouscayrol

• La Casa De Los Espiritus — varios artistas

• Las Muertas — Fernando Velázquez

• Menem — Sergei Grosny

• O Agente Secreto — Mateus Alves y Tomaz Alves Souza

54. Mejor Arreglo

• “Juanito Alimaña” — Dani Barón y Henry Villalobos

• “Dando Y Dando” — Luis Enrique

• “Sonho Inca” — Guilherme Rondon, Rafael Beck y Felipe Montanaro

• “A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles con Tatiana Parra

• “Cazadero’s March” — Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso y Davi Fonseca

55. Mejor Diseño de Empaque

• Amores Perros — varios artistas

• Anela — Belén Aguilera

• Florece En El Caos — No Te Va Gustar

• La Huella De Las Cuerdas — Berta Rojas

• La Vida Era Más Corta — Milo J

56. Compositor del Año

• Edgar Barrera

• Iván Gámez

• Yoel Henríquez

• Jenni Mosello

• Sara Schell

57. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

• Boas Novas — Zeca Veloso

• Esgotada — Tiê

• LUX (Complete Works) — Rosalía

• Marco — Marco Baptista

• Taracá — Jorge Drexler

58. Productor del Año

• Edgar Barrera

• Julio Raposo

• Santiago Ruiz “Tatool”

• Juan Pablo Vega

• Federico Vindver

59. Mejor Video Musical Versión Corta

• “10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’

• “CHINGONA” — Tamara Flores

• “Moleirinha” — Karetus con Isabel Silvestre, Conan Osíris y Julio Pereira

• “INRI” — Los Tres

• “Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía

60. Mejor Video Musical Versión Larga

• FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso

• “Hasta Que Me Quede Sin Voz” — Leiva

• “Guerras Invisíveis” — L7nnon

• “Back To The Childhood” — Maleh

• FLAMENCO — varios artistas

Y ahora sí, a esperar los Latin Grammy 2026 para descubrir quién se lleva el gramófono y quién nos regala el mejor momento de la noche. ¿Ya tienes a tu fav?

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