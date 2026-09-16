Céline Dion regresa a los escenarios tras enfrentar el Síndrome de la Persona Rígida

Céline Dion reveló en 2022 que padece el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica que también afectó su capacidad vocal y la llevó a alejarse de los escenarios.

Su proceso de recuperación fue documentado en el documental Soy Céline Dion; posteriormente reapareció durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Tras su concierto ante 35 mil personas, Dion inició una residencia de 26 presentaciones en París, donde rindió homenaje a Donna Summer e interactuó con el público.