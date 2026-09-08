Natalie Portman se convierte en mamá a sus 45 años: así fue la llegada de su tercer bebé

Natalie Portman sorprendió a sus millones de fanáticos al presentarles al nuevo integrante de su familia, un pequeñito que tuvo a sus 45 años.

La protagonista de El cisne negro recibió a su bebé en París durante agosto, en una etapa completamente nueva de su vida y junto al productor musical francés Tanguy Destable.

Y sí, sabemos que la pregunta viene solita: ¿quién es él y qué se sabe del bebé? Por ahora, la pareja ha decidido mantener algunos detalles en privado.

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Natalie Portman recibe a su tercer bebé

Si bien, Natalie Portman ya tiene dos hijos más: Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9, fruto de su relación con el coreógrafo Benjamin Millepied, sin embargo, este bebé es el primero de su relación con Tanguy Destable.

Con la llegada del nuevo bebé, la familia de Portman crece mientras la actriz atraviesa una etapa muy distinta en lo personal, ya que, la famosa vive actualmente entre sus compromisos profesionales y su vida en París, ciudad que se ha convertido en uno de sus principales escenarios personales en los últimos años.

Y aunque la noticia ya dio la vuelta al mundo, hay algo que todavía queda bajo llave: el nombre y el sexo del bebé no han sido revelados públicamente, sin embargo, Natalie podría revelarlo en los próximos días.

¿Quién es Tanguy Destable, el papá del bebé?

Tanguy Destable es un productor musical y DJ francés, conocido artísticamente como Tepr; su relación con Natalie Portman comenzó a hacerse pública en 2025 y desde entonces ambos han procurado mantener su vida sentimental lejos del exceso de atención.

La pareja fue fotografiada en distintas ocasiones durante la gestación, pero Portman evitó convertir el embarazo en un espectáculo mediático.

Natalie Portman habló de su embarazo

La actriz confirmó públicamente su embarazo en abril de 2026, cuando apareció en la portada de Harper’s Bazaar; en aquella etapa contó que estaba viviendo la maternidad desde una perspectiva diferente a sus embarazos anteriores y que se sentía especialmente tranquila con el momento que estaba atravesando.

También compartió algunos detalles de su rutina mientras esperaba al bebé, entre ellos caminatas, natación y ejercicio, actividades que continuó realizando durante el embarazo.

Por ahora, Natalie Portman y Tanguy Destable parecen querer disfrutar esta nueva etapa lejos del ruido y los reflectores, así que habrá que esperar para conocer más detalles del nuevo integrante de la familia.

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