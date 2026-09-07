Terremoto 85: Top 10 de películas, series y libros inspirados en el 19S

El terremoto del 85 es una de las heridas más dolorosas en la historia de México, por lo que inspiró películas, series y hasta libros que cuentan esta tragedia que le costó la vida a miles de personas.

Aunque las cifras oficiales señalaron que hubo alrededor de 3,192 muertos, cálculos independientes como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contabilizó cerca de 26 mil personas fallecidas por la fuerza de este devastador sismo del 19S.

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Lista de películas, series y libros sobre el terremoto del 85

Aunque nunca se llegue a conocer el número exacto de víctimas, la realidad es que el pueblo de México siguió con esta herida abierta, que se convirtió en un terror colectivo cada vez que se acerca el 19 de septiembre (19S) y que se reforzó cuando la tragedia se repitió el devastador terremoto de 2017. A continuación, te compartimos la mejor lista de películas, libros y series que puedes consultar si quieres conocer más acerca de estos desastres naturales ocurridos en nuestro país.

Cada minuto cuenta (2024)

Se trata de una serie que puedes encontrar en Prime Video y que sigue a médicos, periodistas y ciudadanos comunes rescatando víctimas tras el colpaso del Hospital General y el edificio de Tlatelolco, por el terremoto del 85.

7:19 (2016)

La película protagonizada por Demian Bichir y Héctor Bonilla retrata el drama de un grupo de empleados que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio gubernamental. La puedes encontrar en Prime Video.

El día de la unión

Esta película dirigida y protagonizada por Kunno Becker retrata un momento histórico para la historia de nuestro país, estamos hablando de la creación del grupo de rescatistas llamado Topos. La puedes ver en Prime Video.

No les pedimos un viaje a la luna

Una de las historias más conocidas del terremoto del 85 fue la de las costureras que murieron bajo los escombros de las maquiladoras de la colonia Centro de la Ciudad de México. Este documental de Maricarmen de Lara premiado con el Ariel retrata la luchas de las costureras para formar su sindicato tras el devastador sismo y la muerte de sus compañeras.

El terremoto de México (2008)

Se trata de un documental que reconstruye la tragedia del terremoto del 85 con ayuda de testimonios reales y realiza un homenaje a la reacción del pueblo mexicano que, sin apoyo del gobierno, organizó el rescate de quienes habían quedado atrapados bajo los escombros.

Trágico terremoto en México (1987)

Una de las películas más crudas sigue la lucha de supervivencia de una madre y su bebé atrapados en las ruinas del Hospital Juárez.

Nada, nadie: Las voces del temblor (Elena Poniatowska, 1988)

A veces una pluma y papel es la mejor manera de preservar la memoria colectiva de una tragedia que causó una herida profunda a los mexicanos. La periodista Elena Poniatowska se dio a la tarea de reconstruir ese fatídico 19 S con testimonios directos de víctimas, rescatistas, brigadistas y sobrevivientes.

No sin nosotros: Los días del terremoto 1985-2005

Carlos Monsiváis realiza un interesante análisis político acerca de uno de los mayores contrastes que marcaron a los mexicanos en el terremoto del 85: la falta de respuesta por parte del gobierno, mientras que la sociedad civil organizada tomó las riendas.

Arte y olvido del terremoto (2010)

Ignacio Padilla escribe acerca de cómo la literatura, la pintura, la arquitectura y las artes plásticas procesaron el impacto del sismo en México en los años posteriores.

Ciudad Quebrada (1985)

Humberto Musacchio hace una crónica periodística que recoge denuncias sobre la corrupción inmobiliaria, la negligencia de las autoridades y la respuesta colectiva, tras el terremoto del 85.

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