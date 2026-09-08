La Momia 4: Fecha de rodaje, reparto y todo lo que confirmó Brendan Fraser

¡Confirmado! Brendan Fraser está de regreso en La Momia 4, pero eso no es todo, el famoso también reveló a sus fans que el rodaje ya comenzó este mismo lunes 7 de septiembre de 2026.

En una entrevista con medios en el Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia, el actor de 57 años sorprendió con tremenda noticia de que volverá a interpretar al icónico personaje de Rick O’Connell.

“Tengo que estar en el trabajo el lunes por la mañana”, comentó el famoso protagonista de La Momia 4.

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¿Cuándo se estrena La Momia 4 en México?

Aunque Universal Pictures no ha dado a conocer una fecha exacta para el estreno de La Momia 4, se sabe que es una de las películas más esperadas del verano de 2027.

Ante el inicio del rodaje, Brendan Fraser comenzó a prepararse físicamente, confesó que está consciente de que no podrá hacer las arriesgadas escenas de la primera entrega de la exitosa saga.

Finalmente, Fraser señaló que volver a interpretar el papel de Rick “es como reencontrarse con un viejo amigo”. Lo que dejó ver el cariño que el actor le guarda a este querido héroe de cine de aventuras, que había dejado atrás hace casi tres décadas.

Brendan Fraser turning back the clock. pic.twitter.com/LvnPq32U2j — The Cinéprism (@TheCineprism) September 4, 2026

¿Qué actores forman el reparto de La Momia 4?

Hace 26 años exactamente, fue la última vez que Brendan Fraser y Rachel Weisz, se reencontraron como Rick y Evelyn en El regreso de la momia; sin duda, se espera que la famosa también se encuentre enlistada en el reparto que integrará La Momia 4.

También se espera que John Hannah, Oded Fehr y Kevin J. O’Connor también vuelvan como Jonathan, Ardeth Bay y Beni.

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