Alfredo Adame confirmó que regresa a La Granja VIP 2026, esta vez, como un crítico muy especial. La noticia se dio a conocer en la conferencia de prensa en la que se presentó de manera oficial la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana.

En el anuncio de su participación en La Granja VIP 2026, Alfredo Adame rompió en llanto y reconoció sentirse muy emocionado por formar parte de un proyecto tan exitoso y de nivel mundial. “Esto es increíble, es de nivel mundial”, dijo con la voz entrecortada.

Además, aunque el Golden Boy prometió ser un juez imparcial y completamente objetivo, aseguró que toda la vida ha sido fan de Kenny Avilés de Kenny y Los Eléctricos.

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Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como crítico; ¿qué va a hacer?

En entrevista para adn Noticias, Alfredo Adame confirmó que su papel en La Granja VIP segunda temporada será el de un crítico muy especial. “Mi papel será el de resaltar lo bueno de los granjeros y perder el fuego al cerro con los errores”.

Alfredo Adame fue el ganador de La Granja VIP 2025, el famoso fue uno de los competidores más férreos, que se reinventaba todos los días. Adame conquistó a los fans del reality con sus fuertes posicionamientos los Miércoles de Asamblea y con sus divertidos shows nocturnos, cuyo host era el encantador Freddy.

Calendario de actividades La Granja VIP 2026

Domingo de La Gala Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia.

de Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia. Lunes del Capataz: Prueba para definir el liderazgo y control de la semana.

Prueba para definir el liderazgo y control de la semana. Martes de Huevo Dorado: Los granjeros compiten para ganar un beneficio.

de Los granjeros compiten para ganar un beneficio. Miércoles de Asamblea: Espacio para nominar.

de Espacio para nominar. Jueves de Salvación: Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado.

de Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado. Viernes de Traición: Giro inesperado en las alianzas y estrategias de los habitantes.

Preguntas frecuentes de La Granja VIP 2026

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Granja VIP 2026?

Carlos Trejo (El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora) La Coreañera (acordeonista y creadora de contenido) Natalia Alcocer (Influencer, conductora y actriz) Manelyk González (Influencer, modelo, la reina de los realities)

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