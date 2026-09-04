Los fans de Dragon Ball ya se estaban imaginando recorriendo un parque lleno de Goku, Vegeta, Gohan y Piccolo en Francia, pero la historia dio un giro inesperado.

Todo comenzó con el anuncio de un enorme proyecto de entretenimiento cerca de París; Francia y Arabia Saudita acordaron impulsar la construcción de tres parques temáticos en Cergy-Pontoise.

La noticia rápidamente fue relacionada con Dragon Ball, al grado de que comenzaron a circular imágenes y publicaciones que daban por hecho que Goku tendría su propio parque en Francia, ¿es verdad? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué dijeron Francia y Arabia Saudita sobre la construcción del parque de Dragon Ball?

Francia y Arabia Saudita anunciaron el 24 de agosto de 2026 un proyecto para desarrollar tres parques temáticos en Cergy-Pontoise, aproximadamente 35 kilómetros al noroeste de París.

La inversión anunciada es de 6 mil millones de euros y el proyecto está encabezado por la parte saudí a través de Qiddiya.

Uno de los parques comenzó a ser relacionado con el universo del manga y el anime, particularmente con Dragon Ball Z; sin embargo, el anuncio oficial del acuerdo hablaba de tres parques y no establecía que Dragon Ball ya tuviera una licencia confirmada para formar parte del proyecto.

La confusión creció todavía más porque comenzaron a circular imágenes espectaculares de un parque dedicado a Goku y compañía y ahí fue cuando Toei Animation decidió aclarar las cosas.

¿Qué dijo Toei Animation sobre el parque temático de Dragon Ball en Francia?

Toei Animation aseguró que no ha otorgado ninguna licencia relacionada con un parque de Dragon Ball en Francia.

La compañía japonesa explicó que ni ella ni las demás empresas que poseen derechos sobre la franquicia han concedido una autorización para ese proyecto y que tampoco tiene conocimiento de elementos que indiquen que exista una licencia de ese tipo.

En pocas palabras el proyecto de los parques franceses sí existe, pero la presencia oficial de Dragon Ball no está autorizada por Toei.

¿De dónde salieron las imágenes del parque de Dragon Ball?

Las imágenes que circularon muestran un enorme parque inspirado en Dragon Ball, con escenarios y atracciones relacionadas con el universo de la franquicia, pero ese material no corresponde al proyecto francés.

El material pertenece al proyecto de Dragon Ball Theme Park en Qiddiya City, Arabia Saudita, que fue anunciado desde 2024.

Por eso, si viste en redes un parque gigantesco con un Shenron de dimensiones impresionantes y pensaste que estaría cerca de París, esas imágenes corresponden al proyecto saudí.

¿Entonces cancelaron el parque de Dragon Ball en Francia?

Decir que fue cancelado sería incorrecto, pues lo que ocurre es que el proyecto de los tres parques en Francia sigue sobre la mesa, pero la utilización de Dragon Ball no tiene una licencia confirmada por parte de Toei Animation.

De hecho, medios franceses ya habían señalado que el proyecto necesitaba conseguir los derechos correspondientes para poder utilizar oficialmente los personajes y la marca.

Por ahora, lo correcto es decir que Dragon Ball fue relacionado con uno de los parques proyectados cerca de París, pero Toei niega haber autorizado esa licencia.

Así que, por ahora, Goku todavía no tiene permiso para instalarse cerca de París; sin embargo, el proyecto francés continúa, pero para que Dragon Ball llegue oficialmente a Francia todavía falta conseguir algo bastante importante: los derechos para hacerlo.

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