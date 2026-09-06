¿Dónde puedo ver La Granja VIP 2026 en vivo?

El gran estreno de La Granja VIP 2026 está a punto de comenzar. La cuenta regresiva ya empezó y muy pronto 20 famosos dejarán el glamour para convertirse en granjeros y vivir una experiencia rural que los pondrá a prueba.

Si ya estás listo para ver a Manelyk González, a Niurka, La Bebeshita, Fer Lozada, Carlos Trejo, Kunno, entre otros famosos, pisar por primera vez la vivienda de La Granja VIP segunda temporada, simplemente sintoniza Azteca UNO. Te contamos los detalles.

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¿A qué hora se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP 2026 promete ser doblemente animal y para comprobarlo no solo contará con 20 granjeros, 4 más que la temporada pasada, sino que también tendrá un nuevo crítico especial: Alfredo Adame, el queridísimo Golden Boy, que ganó la primera edición del reality de TV Azteca.

En esta segunda edición, regresan como conductores: Adal Ramones y Kristal Silva; mientras que, en el papel de los críticos regresan: Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y el Rey Grupero.

Fecha de estreno: Domingo 6 de septiembre de 2026

Hora de estreno: 20:00 horas

LINK para ver GRATIS el estreno de La Granja VIP: Da clic en el botón de EN VIVO.

¿Dónde ver en vivo el estreno de La Granja VIP?

La segunda temporada de La Granja VIP cuenta con un elenco de primer nivel que promete crear polémica desde la semana uno. Además de la reina de los realities, Manelyk González, participan personajes con mucha experiencia en este tipo de encierros como: Niurka, Kunno, Ivonne Montero, La Bebeshita, Natalia Alcocer, Fernando Lozada. Pero, también habrá personajes icónicos como Kenny Avilés, Carlos Trejo y María Karunna.

OJO: Aún faltan seis granjeros por ser revelados. ¿Ya tienes alguna idea de quiénes pueden ser?

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