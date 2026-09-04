Las 12 películas y series esenciales para entender Avengers: Doomsday

El estreno de Spider - Man: Brand New Day fue de los mejores de la historia del Universo Cinematográfico de Marvel y dejó a todo el fandom con la expectativa al máximo de cara a lo que será Avengers: Doomsday en diciembre.

Y para que no sientas que el camino a esta entrega es eterno y tienes que ver cada pieza entre series y películas de Marvel en adn Noticias te contamos cuáles son las 12 piezas que si tienes que ver para entender de qué va la historia que marcará el regreso de Robert Downey Jr. y Chris Evans al universo de Marvel en el cine.

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Cronología de series y películas de Marvel antes de Avengers Doomsday

Para entender de qué va Avengers: Doomsday y no tener que ver los ya más de 50 contenidos que los Estudios Marvel han creado desde 2008 te dejamos una lista de 12 entregas con las que estarás más que lista o listo para disfrutar de lo que será el evento cinematográfico del año y de mucho, pero mucho tiempo:

Película: Avengers: Infinity War

Película: Avengers: Endgame

Serie: Loki Temporada 1 y 2

Serie: Wanda y Vision

Película: Spider-Man: No Way Home

Película: Dr Strange y el Multiverso de la Locura

Película: The Marvels

Película: Ant - Man and Wasp: Quantumania

Película: Thunderbolts

Película: The Fantastic Four

Película: Spiderman: Brand New Day

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

El estreno de Avengers: Doomsday en México llega este 17 de diciembre, fecha que tienes para ver las entregas que te enlistamos anteriormente y llegar más que listo para disfrutar de una de las apuestas más grandes de la historia de Marvel en el cine.

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