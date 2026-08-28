La Granja VIP 2026: La Coreañera es la doceava participante confirmada del reality de TV Azteca

La Granja VIP segunda temporada promete regresar doblemente animal y, este 2026, llega con un elenco de 20 personalidades explosivas y con un gran colmillo en los realities; por ejemplo, la doceava granjera confirmada es La Coreañera.

El gran estreno del reality más viral de la televisión mexicana está cerca y tú ya puedes ir escogiendo a tu granjero favorito, de entre los revelados hasta ahora. ¿Ya te uniste a algún team?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quiénes son los participantes de la Granja VIP 2026?

De acuerdo con Adal Ramones, quien no solo es el conductor estelar, sino también funge como productor de la segunda temporada de La Granja VIP, este año, se buscó incluir en el elenco a personalidades con experiencia en realities.

Esta vez, la Granja VIP 2026 llega doblemente animal, porque veremos un juego que no será nada sencillo, pues algunos de los participantes son maestros en el arte de la manipulación y el engaño. Hasta este 28 de agosto, los granjeros confirmados son los siguientes:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas)

(El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante)

(actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos)

(vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor”

“El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido)

(creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor)

(conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities)

(personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló)

(cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz)

(Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera)

(Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora)

(Influencer y conductora) La Coreañera (acordeonista y creadora de contenido)

¿Dónde ver gratis el estreno de La Granja VIP?

La Granja VIP 2026 se va a convertir en parte de la conversación cotidiana, para que no quedes fuera, no te olvides de sintonizar Azteca UNO, en punto de las 20:00 horas, el próximo domingo 6 de septiembre.

Recuerda que al mismo tiempo, podrás disfrutar del 24/7, a través de tu plataforma de streaming favorita Disney Plus.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.