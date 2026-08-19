La Granja VIP 2026: María Karunna de Caló es la octava participante confirmada del reality

¡María Karunna es la octava granjera confirmada! Este miércoles 19 de agosto, la famosa vocalista de Caló apareció en el programa Venga la Alegría, donde la anunciaron como una de las participantes de La Granja VIP 2026. Te contamos los detalles.

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¿Quién es María Karunna?

María Karunna Hill Bauche es una reconocida cantante, bailarina, actriz y maestra de canto, nacida en la CDMX. Fúe una de las fundadoras de Caló, la icónica agrupación mexicana de rap, pop y house que alcanzó la fama en la década de los 90. ¿La recuerdas?

Actualmente, la famosa continúa cantando con los integrantes del grupo Caló en algunos de los conciertos del 90s Pop Tour, donde interpretan temazos como “No puedo más”, Ponte atento”, “Formas de Amor” y “Colegiala”.

¿Quiénes son los conductores y críticos de La Granja VIP 2026?

La Granja VIP segunda temporada contará con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, quienes hicieron un espectacular trabajo en la primera edición del reality más viral de la televisión mexicana.

Asimismo, Mallezaa repite como Host Digital para animar a los seguidores del reality de TV Azteca, a través de las redes sociales.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Granja VIP segunda temporada?

Hasta el momento, TV Azteca ha revelado a ocho de los 20 integrantes de La Granja VIP 2026:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

¿Dónde ver gratis el estreno de La Granja VIP segunda temporada?

El Gran Estreno de la Granja VIP segunda temporada está programado para el próximo domingo 6 de septiembre de 2026.

Podrás ver el estreno de La Granja VIP 2026 totalmente gratis desde la señal de Azteca UNO y, por supuesto, podrás disfrutar de todos los detalles del 24/7 , a través de tu streaming de confianza, Disney Plus.

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