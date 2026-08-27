¿Por qué comparan a Tini con Britney Spears? Todo sobre el rompimiento de la familia Stoessel

¿Se está repitiendo la historia de Britney Spears en Argentina? Los usuarios de redes sociales creen que sí, luego de que se dio a conocer la disputa por el patrimonio de Tini Stoessel, una de las cantantes más populares de Latinoamérica y que se presentará en México el próximo 4 de septiembre.

De acuerdo a medios del país sudamericano, la intérprete de Te pido estaría en disputa con su padre, Alejandro Stoessel, un reconocido productor de televisión en Argentina y quien fue su representante por más de 15 años.

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¿Por qué Tini reclama a su padre el poder de su patrimonio?

La polémica comenzó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando a la cantante se le vio acompañando a Rodrigo de Paul en los partidos de la Selección Argentina; sin embargo, no estaba con sus padres como en el mundial pasado o en otros compromisos.

Ante los dimes y diretes, así como la cercanía por la boda entre la también actriz y el jugador del Inter de Miami, se destapó que el pasado mes de junio Tini pidió una auditoria de su patrimonio y ahí se dio cuenta de que nada estaba a su nombre, sino de su papá.

Medios en Argentina apunta que la cantante no tenía cuentas propias, sino extensiones de la tarjeta a nombre de Alejandro Stoessel, mismas que contaban con un tope entre dos mil y cinco mil dólares.

Incluso, la periodista Yanina La Torre declaró que, cuando era amiga de la madre de La Triple T, pudo saber que cada que la cantante hacía una compra le llegaba una notificación a su celular, lo que fue interpretado en redes sociales como un severo control parental.

Asimismo, los primeros reportes de la auditoria apuntarían a que todos los bienes de la cantante, quien inició su carrera siendo una niña y como parte de la serie Violetta de Disney, estarían en sociedades a nombre otra vez de su padre, así como de su hermano Francisco Stoessel.

¿Por qué comparan a Tini con Britney Spears?

Ante toda la información que comienza a salir a la luz, en redes sociales han comenzado a surgir el hashtag #FreeTini, ya que muchos fanáticos aseguran que la historia de control familiar es similar a lo que vivió Britney Spears.

Y es que conviene recordar que tras una crisis personal, la cantante estadunidense quedó bajo tutela de su padre durante más de 14 años, en los que no tuvo control de su vida a nivel personal ni financiero.

El caso se llevó a los tribunales de Los Ángeles y pudo recuperar parte de su vida privada y profesional, además de que en redes comenzó la campaña #FreeBritney para alentarla.

Los fanáticos esperan que la situación con la cantante argentina no sea similar, ya que años atrás también enfrentó un problema de salud mental y se retiró un par de años de los escenarios.

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