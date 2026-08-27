Muere Alfredo Chaparro: Así pasó de vender dulces a convertirse en el “Rey de las Bromas” de San Luis Potosí

La muerte de Alfredo “Chaparro” de El Rey de las Bromas llenó de luto a la comedia en México. En redes sociales, miles de fans lamentaron el fallecimiento del querido comediante que pasó de vender dulces a convertirse en una figura destacada en redes sociales con casi 47 mil seguidores en Instagram.

Pero, ¿qué le pasó al comediante de El Rey de las Bromas de San Luis Potosí? En adn Noticias, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasó al Chaparro del Rey de las Bromas?

Alfredo Chaparro se encontraba en plena gira de shows de comedia. Sin embargo, este miércoles 26 de agosto, su manager dio a conocer el repentino fallecimiento del famoso. La situación causó confusión, pues apenas unas horas antes, el comediante había compartido un video en su cuenta de Instagram en el que aparecía bailando con algunos compañeros.

No obstante, en la cuenta de Instagram del famoso apareció una publicación en la que se confirma su muerte.

“Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento”, se lee en el post que incluye una imagen del comediante.

En la publicación, el manager del Alfredo Chaparro pidió comprensión para la familia del famoso y señaló que las fechas que ya tenía programadas de su show de comedia quedan totalmente canceladas.

¿Quién era el Chaparro del Rey de las Bromas?

Alfredo Alonso, conocido en redes sociales como Chaparro, era un ciudadano de San Luis Potosí que se ganaba la vida vendiendo dulces en la vía pública. Chaparro saltó a la fama al unirse al elenco del canal de YouTube El Rey de las Bromas, donde se convirtió en blanco de las bromas pesadas.

El video que lo catapultó a la fama se titula “Tatuajes Falsos (Broma)”, en este clip se puede ver el momento en el que le tatúan a Chaparro la frase: “Te amo, Ricardo” en un brazo, en vez de “Te amo Araceli”, el nombre de su difunta esposa. Al darse cuenta el comediante reacciona con una combinación de enojo y humor involuntario que se ganó al público.

Con el tiempo, Chaparro siguió participando en otros videos de broma y abrió su propia cuenta de Instagram, donde logró sumar casi 50 mil seguidores. Además, sus videos en TikTok alcanzaron miles de reacciones.

Su última publicación, un video en el que aparece bailando en un centro nocturno con el texto: “Mi real llegando a la peda. Sin dinero y sin permiso nomás a poner ambiente”, alcanzó más de 17,200 reacciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.