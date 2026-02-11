Britney Spears y sus escándalos tras la tutela: de su divorcio a la venta de su catálogo musical

Britney Spears tomó una decisión definitiva que cambiará todo para su legado musical, pues trascendió que la Princesa del Pop firmó recientemente un acuerdo histórico para transferir los derechos de su extenso repertorio musical a la editorial Primary Wave, una de las más importantes del sector. Esto ocurre en un momento clave de su carrera, lleno de cambios personales y artísticos. Te contamos los detalles.

Las decisiones más polémicas de Britney Spears

Esta polémica decisión se suma a una serie de momentos turbulentos en la vida de Britney. Tras terminar su tutela en 2021, la cantante ha estado fuera de los escenarios, enfocándose en su vida personal más que en la producción musical.

En abril de 2022, la famosa anunció a sus fans que estaba esperando a su tercer hijo con su entonces prometido Sam Asghari .Lamentablemente, solo un mes después, dio a conocer la triste noticia de que había sufrido un aborto espontáneo. Solo un mes después se casó con su novio.

No obstante, el matrimonio de Britney y Sam duró apenas 14 meses, pues se divorciaron en mayo de 2024. Asghari solicitó la separación en agosto de 2023 por “diferencias irreconciliables”. La cantante fue declarada legalmente soltera el 2 de diciembre de 2024, coincidiendo con su 43 cumpleaños, cerrando el proceso sin impugnar el acuerdo prenupcial.

Ahora, al vender su catálogo musical a Primary Wave, Spears cede los derechos de canciones que marcaron una era del pop, como "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" y otros grandes éxitos que siguen acumulando reproducciones incluso décadas después de su lanzamiento.

¿Qué significa esta venta para su legado?

Derechos transferidos : Spears ya no será dueña de los derechos de autor de su música.

: Spears ya no será dueña de los derechos de autor de su música. Posible valor histórico: Medios estiman que el acuerdo ronda cifras millonarias, similares a ventas de catálogos de otros artistas famosos.

Impacto cultural: Canciones emblemáticas de Britney seguirán siendo explotadas en publicidad, cine y plataformas digitales bajo la gestión de Primary Wave.

Britney Spears vende su catálogo musical a Primary Wave



El acuerdo se cerró oficialmente a finales de diciembre, aunque fue reportado por medios especializados hasta principios de febrero. A pesar de que las cifras exactas no han sido confirmadas públicamente, diversas fuentes señalan que podría tratarse de uno de los tratos más significativos en la industria musical en años recientes.

Primary Wave Music ha adquirido la participación de Spears en su repertorio, lo que coloca a la editorial al frente de la explotación comercial de sus canciones clásicas. Esta compañía ya posee catálogos de otros grandes nombres de la música internacional, lo que puede abrir nuevas oportunidades para que el legado de Britney Spears siga vigente en diferentes formatos.

La decisión llega en un momento en que la artista mantiene presencia en redes, especialmente en Britney Spears, donde comparte momentos con sus seguidores y publicaciones personales que generan conversación entre fanáticos y medios.

