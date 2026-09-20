Alejandra Guzmán asustó a sus fanáticos y a todos los presentes en su última presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, luego de que se le zafó la cadera en pleno concierto y tuvieron que llevarla de emergencia al hospital.

Horas después de la angustia, la intérprete de Cuidado con el corazón reapareció en redes sociales y tomó con humor su accidente, además de que agradeció a los médicos que la pudieron atender; sin embargo, el momento se volvió viral rápidamente.

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VIDEO: Alejandra Guzmán sufre accidente en Veracruz

El accidente ocurrió durante los primeros minutos del concierto, mientras terminaba Míralo y comenzaba Mala, ahí la cantante resbaló y expresó por medio del micrófono que no se podía parar por un problema en la cadera.

Segundos más tarde, un grupo de paramédicos ingresó al recinto y la trasladaron en ambulancia para recibir atención médica.

Tras 30 minutos de incertidumbre y sin más conocimiento, los organizadores informaron que el concierto era cancelado: “Lamentamos mucho este accidente, a nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz, pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”.

🚨 #AlejandraGuzmán fue retirada en ambulancia del WTC de Boca del Río, #Veracruz luego que se le zafara la cadera al arranque de su concierto.



🚑 La reina del rock se disculpó con el público que la llenó de muestra de afecto ante el incidente. #Concierto pic.twitter.com/MtXN3JMxu2 — cutberto fine (@cuttfine13) September 20, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Horas más tarde, durante las primeras horas de este domingo 20 de septiembre, la cantante confirmó que estaba fuera de peligro y tomó con humor el accidente que sufrió.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, fue el mensaje que redactó en su cuenta de Instagram. Posteriormente, bromeó acerca de su accidente: “Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”.

Asimismo, aprovechó para disculparse con su público de Veracruz y aseguró que próximamente volverá a reagendar el concierto.

Conviene recordar que en agosto de 2025, la cantante reapareció públicamente tras someterse a una cirugía en las vértebras cervicales tras un diagnóstico de escoliosis, ya que durante años tuvo problemas médicos similares.

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