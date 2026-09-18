La Granja VIP 2026: Ellos son los nominados definitivos de la segunda semana

Este Viernes de Traición se puso intenso, pues Azalia usó el beneficio que ganó el Jueves de Salvación y pudo salvar a uno de sus compañeros y enviar a otro granjero a la tabla de nominados de La Granja VIP 2026.
En esta segunda semana, los nominados definitivos son: Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, Niurka, Carlos Trejo y María Karunna.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
La Granja VIP: Así quedó la tabla de nominados de la segunda semana
Tras el Miércoles de Asamblea y el Legado de La Coreañera, la tabla de nominados estaba conformada por cinco granjeros: Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, Niurka, Manelyk, María Karunna y Azalia. Sin embargo, fue La Negra, quien ganó el Juego de Salvación y obtuvo el poder de salvara uno de sus compañeros.
Esto fue lo que sucedió el Viernes de Traición:
- Azalia no salvó a Niurka
- Azalia dejó en la tabla de nominados a Kevyn Contreras
- El pajarito Canelo sacó un papelito de Traición Simple
- Azalia tomó la decisión de salvar a Manelyk y traicionó a Carlos Trejo
¿Cómo votar en La Granja VIP 2026?
Si ya decidiste quién o quiénes son tus granjeros favoritos, no pierdas tiempo y apóyalos con tu voto para que continúen una semana más en el reality.
- Da clic AQUÍ
- Decide a qué granjero o granjeros les darás tus votos
- Reparte los puntos sabiamente
- Da clic en Enviar votos
- Después, anota los datos que se te piden
- Obtén otros 10 votos y repite los pasos
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.