La Granja VIP 2026: Ellos son los nominados definitivos de la segunda semana

Este Viernes de Traición se puso intenso, pues Azalia usó el beneficio que ganó el Jueves de Salvación y pudo salvar a uno de sus compañeros y enviar a otro granjero a la tabla de nominados de La Granja VIP 2026.

En esta segunda semana, los nominados definitivos son: Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, Niurka, Carlos Trejo y María Karunna.

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La Granja VIP: Así quedó la tabla de nominados de la segunda semana

Tras el Miércoles de Asamblea y el Legado de La Coreañera, la tabla de nominados estaba conformada por cinco granjeros: Mónica Escobedo, Kevyn Contreras, Niurka, Manelyk, María Karunna y Azalia. Sin embargo, fue La Negra, quien ganó el Juego de Salvación y obtuvo el poder de salvara uno de sus compañeros.

Esto fue lo que sucedió el Viernes de Traición:

Azalia no salvó a Niurka

Azalia dejó en la tabla de nominados a Kevyn Contreras

El pajarito Canelo sacó un papelito de Traición Simple

sacó un papelito de Azalia tomó la decisión de salvar a Manelyk y traicionó a Carlos Trejo

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