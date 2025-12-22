‘Fue muy majadera': Alfredo Adame, ganador de La Granja VIP, no quiere a Lolita Cortés en su vida

Alfredo Adame , también conocido como el querido Golden Boy, se convirtió en el gran ganador de La Granja VIP, este domingo 21 de diciembre. Tras una final cardíaca,el también conocido como Freddy confesó, en entrevista exclusiva con adn Noticias, que no guardare decir, pero no quiere a Lolita Cortés en su vida. te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Alfredo Adame gana y apaga las luces de La Granja VIP

Luego de dos meses y medio de competencia, el domingo 21 de diciembre se llevó a cabo la Gala Final de La Granja VIP. El público decidió con su voto que el gran ganador fuera Alfredo Adame, quien además de recibir el premio millonario de 2 millones de pesos, también recibió el honor de ser el encargado de apagar las luces de la Granja VIP 2025.

Tras apagar las luces, el último granjero abandonó el lugar que permanecerá varios meses a la espera de la llegada de la nueva generación de granjeros que formarán parte de La Granja VIP 2026.

El Golden Boy revela que no quiere a Lolita Cortés en su vida: ‘Fue muy grosera’

En entrevista exclusiva con adn Noticias, el Golden Boy reveló que no se lleva rencores de La Granja VIP. Incluso, durante la charla confesó que ya hizo las paces con Kim Shantal.

“Kim de repente se puso medio roñosa conmigo y pues por eso le dije: ‘strike 2, a la tercera te voy a contestar, entonces, pues bueno'… Está a punto de ser mi hijastra. Imagínate”, confesó Adame.

Sin embargo, en el caso de Lolita Cortés, Alfredo Adame señaló que consideró que fue muy grosera durante la Asamblea en la que lo nominó y su posicionamiento consistió en un fragmento de una de las canciones más exitosas de Lupita D’Alessio.

“Me ofendió, me insultó, me quiso humillar, me quiso sobajar. Fue grosera, fue muy majadera y sin ninguna justificación. Entonces, yo a una persona así no la quiero en mi vida”, nos confesó.

Alfredo Adame confiesa que deseaba que ganara Eleazar Gómez

Alfredo Adame confesó sentirse muy feliz de haber formado parte del exitoso reality de TV Azteca y de haber sido el ganador; sin embargo, también confesó que le hubiera gustado que Eleazar Gómez, el segundo integrante del team El Muro fuera el ganador, pues consideró que aguantó mucho.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

