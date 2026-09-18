Cazzu volvió a romper el silencio y esta vez su mensaje dejó una pregunta en el aire: ¿por qué ella ha tenido que mantenerse callada mientras la historia sigue siendo contada públicamente por OTROS?

La cantante argentina dejó entrever que detrás de todo este tiempo en silencio hay situaciones que la han hecho sentirse limitada y que, asegura, van mucho más allá de la crianza de su hija Inti.

Ahora, sus palabras vuelven a poner los reflectores sobre Christian Nodal y una polémica que parece no tener final; esta vez, el conflicto tomó fuerza alrededor de la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que volvió a poner a la expareja en el centro de la conversación.

Pero ¿qué propone realmente y por qué terminó enfrentándolos nuevamente? Aquí en adn Noticias te contamos.

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¿Qué es la “Ley Cazzu”?

La llamada “Ley Cazzu” es una iniciativa que busca proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a la movilidad cuando uno de sus progenitores abandona sus responsabilidades de crianza o incumple de manera reiterada con sus obligaciones alimentarias.

La propuesta fue presentada el 12 de marzo de 2026 por la diputada Sandra María Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante el Congreso de Michoacán.

Posteriormente, el 8 de mayo, fue enviada al Congreso de la Unión para continuar con su proceso legislativo.

Entre sus principales objetivos se encuentra permitir que quien tenga la guarda y custodia pueda solicitar autorizaciones judiciales de movilidad para los menores, incluso para realizar viajes, cuando el otro progenitor haya abandonado o incumplido reiteradamente sus obligaciones de crianza y alimentos.

La iniciativa plantea reformar el artículo 4 de la Constitución Mexicana y colocar en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

¿Por qué se llama “Ley Cazzu”?

El nombre comenzó a utilizarse públicamente después de que la iniciativa fuera relacionada con las declaraciones de Cazzu, quien habló sobre las dificultades que Christian Nodal, “padre” de su hija, Inti, le ha puesto para evitar que la intérprete de “Con Otra” viaje junto a su pequeña.

Y es que mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan viajando y mostrando parte de su vida en distintos lugares del mundo, Cazzu ha señalado las dificultades que enfrenta cuando necesita viajar por motivos laborales junto a su hija Inti, al estar involucrados permisos y autorizaciones del otro progenitor.

A partir de su caso, la propuesta puso sobre la mesa los obstáculos que pueden enfrentar madres y padres cuando necesitan realizar trámites relacionados con la movilidad de sus hijos y el otro progenitor no participa o se niega a autorizar determinados procedimientos.

Sin embargo, aunque popularmente se le conoce como “Ley Cazzu”, la iniciativa no está dirigida exclusivamente a la cantante ni a su situación familiar, ya que, de aprobarse, sus disposiciones tendrían aplicación general.

¿Christian Nodal busca frenar la “Ley Cazzu”?

La polémica aumentó después de que se conociera que Christian Nodal promovió un amparo relacionado con la llamada “Ley Cazzu”, provocando indignación entre los internautas y aumentando la funa hacia el mexicano.

Sin embargo, el equipo legal de Nodal rechazó esa interpretación y aseguró que el recurso legal no pretende frenar el proceso legislativo, ya que “supuestamente” el amparo está relacionado con la manera en que la propuesta es presentada públicamente bajo el nombre de “Ley Cazzu”, así como con el uso de la historia familiar del cantante y la argentina para promocionarla.

Su equipo también sostuvo que el recurso busca proteger los derechos de su hija Inti y evitar que su situación personal sea utilizada públicamente alrededor de la iniciativa.

Nodal busca frenar "Ley Cazzu" Nodal busca frenar "Ley Cazzu" (IG @newsmedialatino)

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y la “Ley Cazzu”?

Pero mientras la postura de Nodal comenzó a circular públicamente, Cazzu decidió romper el silencio y hablar de lo que ella asegura haber vivido.

La cantante argentina reapareció en redes sociales con un mensaje que rápidamente generó reacciones, pues aseguró que ha sido “silenciada legalmente” y que esa situación le ha impedido contar públicamente su versión de lo ocurrido.

Y ahí fue donde la historia volvió a encenderse, ya que Cazzu dejó entrever que, mientras ella ha tenido que guardar silencio por cuestiones legales, otras personas involucradas en la historia sí han podido hablar públicamente.

Sin mencionar directamente a Ángela Aguilar en ese mensaje, la situación ocurre después de meses en los que tanto ella como Nodal han ofrecido entrevistas y realizado declaraciones públicas sobre distintos aspectos de su relación y de la historia que rodea al cantante.

La argentina aseguró que decidió no limitar la posibilidad de que otras personas hablaran del conflicto, con la esperanza de que, eventualmente, sus propias declaraciones permitieran conocer lo ocurrido.

Sin embargo, reconoció que todavía no sabe si tomó la decisión correcta.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases que más llamó la atención de sus seguidores, al asegurar que actualmente debe enfrentarse a situaciones que, desde su perspectiva, no tienen nada que ver con la crianza de su hija.

“Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza”, escribió.

Cazzu también afirmó que ha tenido que lidiar con documentos y versiones que considera falsos y que, según señaló, han afectado su tranquilidad y sus recursos.

La cantante no detalló públicamente cuáles son las situaciones específicas a las que se refirió cuando habló de esos “caprichos”, por lo que se trata de señalamientos hechos desde su propia versión del conflicto.

Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

Cazzu espera contar algún día su versión completa

La cantante también dejó una frase que volvió a poner el foco sobre todo aquello que, asegura, todavía no puede contar.

“Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”, expresó.

Con ello, Cazzu dejó claro que considera que todavía existe una parte de la historia que permanece fuera del conocimiento público y que espera poder hablar de ella cuando las circunstancias legales se lo permitan.

La argentina también aseguró que continuará respaldando iniciativas enfocadas en la protección de madres y mujeres.

“Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”, señaló.

Por ahora, la historia sigue lejos de llegar a su último capítulo, pues Cazzu continúa esperando el momento en que pueda hablar sin filtros sobre todo lo que ha vivido, mientras la polémica alrededor de la llamada “Ley Cazzu” vuelve a colocarla frente a Christian Nodal.

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