La Granja VIP llegó a su segunda semana y el Miércoles de Asamblea terminó con una placa de nominados mucho más grande de lo esperado, pues ahora hay cinco granjeros en la cuerda floja.

Aunque no todo esta escrito, pues falta que los nominados se enfrenten en el Jueves de Salvación y que afronten el Viernes de Traición; sin embargo, hasta este jueves, los granjeros que conforman la placa de nominados son: Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras.

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¿Cómo votar en La Granja VIP segunda temporada?

Votar en La Granja VIP es de lo más sencillo, lo difícil será que elijas cómo quieres repartir los 10 puntos que tienes disponibles. Recuerda que se trata de puntos positivos; es decir, que estarás votando por los granjeros que deseas que se queden en el reality. Si ya estás listo o lista para votar solo sigue estos pasos:

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¿Quién salió de La Granja VIP?

Durante la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP 2026, los nominados eran Manelyk, Rafa Mercadante, La Coreañera y Kevyn Contreras.

Tras una semana complicada, La Coreañera le confió a sus compañeros que no se sentía cómoda y deseaba salir del reality. Finalmente, el público decidió que la famosa cantante y músico fuera la primera eliminada de La Granja VIP 2026.

Tras su salida, Abigail Pak, La Coreañera, descubrió que como legado dejó en la placa de nominados a Manelyk.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

Tras la salida de La Coreañera, quedan en La Granja VIP 19 participantes, aunque seguimos sin conocer la identidad de uno de los granjeros, representado hasta el momento por un espantapájaros. Los integrantes de La Granja VIP son:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora) Natalia Alcocer (conductora, actriz, influencer) Manelyk (modelo, empresaria, influencer) Azalia “La Negra” Ojeda Mario “Mono” Osuna Pascal Nadaud Julio Camejo Pimpinela Escarlata

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